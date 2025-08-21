Corbones Fest: vuelve el festival nocturno de un pueblo de Sevilla con entradas a 10 euros El certamen cuenta con dos bandas destacadas del panorama andaluz

La localidad sevillana de La Puebla de Cazalla abre sus puertas un año más al festival Corbones Fest. Se trata de la séptima edición de una de las citas musicales más esperadas en la provincia y que regresa este viernes para inundar de buena música la localidad.

Con una propuesta variada y de calidad vuelve este evento que llenará presumiblemente el Auditorio Corbones para el deleite de todos sus vecinos y todos los foráneos que acudan a la cita musical. Este año, el certamen viene cargado de energía y emoción gracias al vibrante cartel que lo conforma.

Dos bandas destacadas del panorama andaluz vienen a hacer disfrutar al público: La Dstylería y La Guardia, que con sus sones de pop y rock seguramente harán las delicias del respetable. La primera de ellas derrochará su potencia sobre las tablas del escenario, así como su sentido del humor y sus ritmos aflamencados, mientras que la segunda traerá su clásico sonido pop‑rock, garantizando hits y buen rollo, como 'Cuando brille el sol' y 'Mil calles llevan hacia ti'.

Y para mantener la fiesta viva, Tony Pérez DJ ofrecerá sesiones para seguir bailando sin parar.

VII Corbones Fest Dónde: Auditorio Corbones

Dirección: Parque del Corbones

Horario: Apertura: 22.30; inicio: 23.00 horas

Precios: 10 euros anticipada y 12 en taquilla

Entradas: en puntos de venta o también online en este enlace.

Las entradas se pueden adquirir anticipadas a 10 euros y ya en taquilla por 12 euros en los puntos de venta autorizados para ello: la oficina de Cultura, La Tremendita o El Cruce. También puedes hacerte con ellas de forma online en: entradaspuebla.blex.es.

