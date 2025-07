Conciertos de Jazz en el CAAC este verano: programación, horarios y entradas

Martes 8 de julio a las 22.00 horas: concierto «You must believe in Spring» con Lorenzo Tonon Octeto. Músicos: Lorenzo Tonon (piano), Giuditta Franco (voz), Antonio del Caño (contrabajo), Fernando Caro (batería) y Cuarteto de solistas de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL).