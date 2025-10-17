Concierto de La Oreja de Van Gogh en Sevilla: fecha, entradas y cómo comprarlas

La vuelta de Amaia Montero está revolucionando ya no solo el panorama musical, también el de los fans de La Oreja de Van Gogh que ven cómo la antigua vocalista toma posesión de nuevo de su puesto dieciocho años después de abandonarlo. La banda ... ha decidido embarcarse de nuevo en una gira ya con Montero como voz principal para el deleite de aquellos nostálgicos de los 2000 y las nuevas generaciones que también han crecido con sus míticas canciones.

Dentro del tour, bautizado como 'Tantas cosas que contar', que recorrerá algunas ciudades españolas, no faltará Sevilla, concretamente el Live Sur Stadium el 26 de junio de 2026, y donde recientemente ha actuado la catalana Mónica Naranjo.

El grupo junto a Amaia Montero y aunque sin el guitarrista Pablo Benegas, ha elegido este nombre para la gira basado en una canción que forma parte de su álbum 'El viaje de Copperpot', lanzado en el año 2000 y que este año cumple 25 años. Sin duda, todo un gran evento musical para los fanáticos de la banda que esperaban con ansia el regreso de la cantante.

Tal y como han comunicado visitarán quince localidades repitiendo únicamente en Madrid, que contará con dos espectáculos. Se trata, según informan, de sus primeras fechas confirmadas, por lo que se espera que haya algunas más preparadas. Arrancarán en Bilbao, el 9 de mayo de 2026 en el Bizkaia Arena pasando por la capital española, Albacete, Murcia, Sevilla o Fuengirola, así como Gijón, Donostia, Valladolid, Santander o Valencia, entre muchas otras.

Todos los conciertos de La Oreja de Van Gogh - 9 mayo. Bilbao. Bizkaia Arena BEC!

- 28 y 29 mayo. Madrid. Movistar Arena

- 6 junio. Albacete. Estadio José Copete.

- 13 junio. Murcia. Plaza de Toros.

- 26 junio. Sevilla. Live Sur Stadium.

- 27 junio. Fuengirola. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

- 10 julio. Gijón. Gijón Life.

- 31 julio. Donostia. Illunbe Donostia Arena

- 21 agosto. Santander. La Virgen del Mar.

- 27 agosto. Valladolid. Pingüinos Arena

- 4 septiembre. Valencia. Roig Arena.

- 11 septiembre. A Coruña. Coliseum.

- 9 octubre. Zaragoza. Pabellón Príncipe Felipe.

- 6 noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi.

- 20 noviembre Pamplona. Navarra Arena

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», señalan en el comunicado en redes sociales.

Las entradas estarán disponibles a partir del día lunes 20 de octubre a las 12:00 horas en su página web oficial. Por el momento, se desconoce si habrá alguna preventa.