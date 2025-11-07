Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE MÚSICA

ROSS: El complejo universo de Debussy

El regreso del director titular de la ROSS, Lucas Macías, con un programa mayoritariamente dedicado a la música francesa ha ocupado el programa de quinto programa de abono.

Los hermanos Lucas y Arthur Jussen en la propina de piano a cuatro manos de Bizet
Los hermanos Lucas y Arthur Jussen en la propina de piano a cuatro manos de Bizet MARINA CASANOVA

CARLOS TARÍN

Sevilla

TEMPORADA 2025-26

Sinfónico 05: El Impresionismo

  • Programa: Obras de Coll, Poulenc y Debussy.
  • Intérpretes: Lucas y Arthur Jussen, pianos. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
  • Dirección: Lucas Macías.
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 06/11/2025-

Regresaba al podio de la ROSS el maestro Lucas Macías con una obra contemporánea del valenciano Francisco Coll, titulada 'Hímnica', a partir de un himno que se va desarrollando sobre un patrón formal. Este es el planteamiento, aunque luego el ... resultado cada uno lo siente más o menos cerca. Para nosotros desde el primer momento en que la cuerda queda suspendida de un armónico ya parecía advertir el ejercicio tímbrico que se plantearía, con un interés claro por las texturas, con frecuencia intrincadas, descompuestas, microencajadas, que al fin terminaban formando una unidad mayor. A tenor de sus ondulantes dinámicas, las partes quedaban reducidas a unidades compactadas en marejadas instrumentales (a lo mejor se nos presentaba un 'mar' contemporáneo frente al de Debussy). Y en medio sobresalían de vez en cuando músicas que sugerían remembranzas de atmósferas cinematográficas, máximo cielo expresivo en tanto que momentos evocadores e inspiradores. Lo que sí había era mucho trabajo, tanto del compositor como de la orquesta y el director.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app