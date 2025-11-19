Suscríbete a
ABC Premium

Chucho Valdés: «Nunca he sentido presión. Por lo general tuve suerte porque las sugerencias jugaban con mis intereses»

El artista presenta este 24 de noviembre en Insólito Sevilla su trabajo 'Cuba&Beyond', con el que acaba de ganar su 14 premio Grammy

José Mercé: «Antes este mundo era muy cerrado, metías una guitarra que no era flamenca y para ellos eran los tambores de Fu Manchú»

Chucho Valdés en una imagen promocional para esta gira
Chucho Valdés en una imagen promocional para esta gira ABC
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Chucho Valdés (La Habana, Cuba, 9 de octubre de 1941) es uno de esos artistas incombustibles que generan felicidad sólo escuchándole hablar de música -imagen tocándola-, a la que lleva dedicados 81 de sus 84 años. Por eso es el único tema que quiere tratar ... en las entrevistas que ha concedido para promocionar su gira española, que tiene parada en Sevilla el próximo lunes 24 de noviembre en un concierto en el Cartuja Center dentro del festival 'Insólito'. La hacemos vía telefónica unos días antes de que el hijo de Bebo Valdés consiga su Grammy número 14 gracias, precisamente, al trabajo que viene a presentar, su 'Cuba & Beyond' (InnerJazz, 2024). Éste contiene temas como 'Tatomania', 'Mozart a la cubana' y 'Armando&Rhumba', su tributo personal al pianista y amigo de toda la vida, Chick Corea. Chucho Valdés, al piano, estará acompañado por José A. Gola (contrabajo y bajo eléctrico), Roberto Jr. Vizcaíno Torre (percusiones) y Horacio Hernández 'El Negro' (batería).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app