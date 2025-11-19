Chucho Valdés: «Nunca he sentido presión. Por lo general tuve suerte porque las sugerencias jugaban con mis intereses»

Chucho Valdés (La Habana, Cuba, 9 de octubre de 1941) es uno de esos artistas incombustibles que generan felicidad sólo escuchándole hablar de música -imagen tocándola-, a la que lleva dedicados 81 de sus 84 años. Por eso es el único tema que quiere tratar ... en las entrevistas que ha concedido para promocionar su gira española, que tiene parada en Sevilla el próximo lunes 24 de noviembre en un concierto en el Cartuja Center dentro del festival 'Insólito'. La hacemos vía telefónica unos días antes de que el hijo de Bebo Valdés consiga su Grammy número 14 gracias, precisamente, al trabajo que viene a presentar, su 'Cuba & Beyond' (InnerJazz, 2024). Éste contiene temas como 'Tatomania', 'Mozart a la cubana' y 'Armando&Rhumba', su tributo personal al pianista y amigo de toda la vida, Chick Corea. Chucho Valdés, al piano, estará acompañado por José A. Gola (contrabajo y bajo eléctrico), Roberto Jr. Vizcaíno Torre (percusiones) y Horacio Hernández 'El Negro' (batería).

-¿Qué temas podemos encontrar en este 'Cuba & Beyond' y en este concierto? Dice que hay algunos muy especiales.

-Sí, hay unos temas muy interesantes porque tratan de diferentes géneros dentro de la música cubana. Hay, por ejemplo, versiones de danzón, con la música de Mozart. Es precioso. También está el punto cubano, que es la música campesina cubana, pero llevada al siglo XXI. Hay congas también, y boleros, pero todo muy enmarcado ya en un toque de ahora. Muy actualizado.

-También hay un tema dedicado a Chick Corea.

-Sí, para mí ha sido uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. Y con el cual tuve la suerte de tener una gran amistad y haber tocado juntos. Se llama 'Armando Rumba' ese tema, por su nombre, Armando Anthony Corea.

-Al hablar de Chick Corea, lo primero que a muchos andaluces se nos viene a la cabeza es su colaboración con Paco de Lucía. ¿Usted también compartió con el guitarrista? ¿Qué hay de unión entre la música cubana y el flamenco?

-Paco para mí es el referente más alto del flamenco, para mí y creo que también para el mundo. Paco es una cosa muy especial. Y a Chick Corea le encanta el flamenco también. Inclusive hay un tema que le escribió que se llama 'España', pero que tiene cosas flamencas y cuando se juntó con Paco, ya eso fue lo máximo. A Paco lo conocí, nos encontramos en varias ocasiones pero de pasada nada más.

-Le preguntaba porque el flamenco al fin y al cabo es como la música cubana, una música de raíz. ¿Lo tiene presente como otra música con la que fusionar la suya?

-Sí, recuerde que mi papá hizo 'Lágrimas negras'. Y yo he participado también después acompañando a Cigala en los momentos que papá no podía, yo lo hacía también. También tengo un disco muy lindo con Concha Buika, que también fue ganador de Grammy.

-¿Qué supone para usted otra nominación y, en general, qué supone ganar premios, que le reconozcan?

-Yo pienso que eso es un reconocimiento. Ya cuando un disco es nominado, gane o no lo gane, ya la nominación es un premio, porque quedan cinco de una selección de cientos de discos. Ya que tú estés de esos cinco es ya es un premio, pero ganarlo es lo mejor.

-¿La calidad de una música se mide por el reconocimiento o el número de discos vendidos? Aunque la industria cambió tanto, ¿verdad?

-Sí, eso pasó ya. Hay cosas que son muy relativas. Hay cosas muy buenas que pasan desapercibidas y otras que sí se imponen. Y también ahí el marketing, las promociones, tiene, mucho que ver con eso. Eso es irregular.

-Claro, pero un artista de su nivel y con la trayectoria tan amplia que tiene, se habrá tenido que adaptar continuamente a estos caprichos de la industria.

-No, eso no. Pues yo trabajo para mi propia compañía y yo hago lo que pienso. No tengo esa mala suerte de que te cojan por un camino que no es el que tú quieres. Eso ya pasó hace mucho para mí.

-¿Pero ha sentido alguna vez esa presión?

-A veces, hace muchos años había sugerencias. Pero generalmente tuve suerte porque las sugerencias jugaban con mis intereses. Y cuando no, no lo hice por nada. Dije, no, eso yo por lo menos no lo puedo hacer.

Concierto Chucho Valdés en Sevilla Dónde: Cartuja Center

Dirección: Albert Einsten, 7

Cuándo: 24 de noviembre 2026

Horario: 20.30 horas

Entradas: insolitosevilla

-Usted dice que ya ha dejado su legado más importante, 'La creación'. Desde el título se destila lo magno de la obra.

-Sí, la música afrocubana es 'La creación', porque es la obra más completa, las tengo muy buenas como la 'Misa Negra', el 'Shaka Zulu', que son obras muy importantes, pero ésta es como todo lo que yo he ido aprendido y desarrollando a través de todos estos años. Para mí es la obra que tiene todos los elementos que yo he practicado al 100%.

-¿Cuánto tiempo ha trabajado en ella?

-Estuve trabajando un año y medio en la obra. Un año y medio componiendo, investigando y practicando. Pero bueno, al fin se pudo hacer.

- Y mientras uno está empeñado en una obra de ese calibre, ¿puede alternar con otra cosa?

-Me dediqué por completo a eso porque también vino la pandemia. En 2020 no se podía salir y tuve todo ese año completo trabajando.

«En Sevilla siempre he sentido esa vibra caliente, amorosa y sincera que me inspira a seguir trabajando»

-Y volvió precisamente a los escenarios en Sevilla, en la Plaza de España. ¿Cómo lo recuerda?

-La verdad que lo que yo recuerdo de ese concierto fue mágico. Pero además desde ese concierto para atrás todos mis conciertos en Sevilla han sido maravillosos, desde piano solo hasta cuarteto. A mediados de los 90 estuve en Sevilla con 'Irakere' también. Y siempre he sentido el cariño del público. Esa vibra caliente, amorosa, sincera, que me inspira a seguir avanzando.

-Volviendo a los tiempos de la pandemia, usted era de los que ofrecía conciertos a través de las pantallas.

-Bueno, era la única forma que tenía de llevarle alegría a la gente, y al mismo tiempo llevar mi música y hacer una contribución. Ese momento fue interesantísimo porque nunca me había pasado tocar sin público. Me sentía muy raro porque estaba tocando prácticamente solo, sin espectadores, pero fue una gran experiencia también.

-¿Por qué? ¿Le removió algo, le cambió sus esquemas?

-No, lo que me pareció es que estaba tratando de hacer algo musicalmente positivo para llevarlo. Yo lo hacía todos los martes a las 3 de la tarde y llegaba a tener una audición muy, muy grande.

-Si 'La creación' es su legado y tiene 84 años, ¿qué le queda por hacer?

-Dulces 84 años de música, bueno, 81, a los 3 años me senté al piano. Y estando al lado de mi papá, Bebo Valdés. La banda sonora de mi vida ha sido la música. Y el próximo proyecto grande de Chucho que voy empezar el año que viene se llama Chucho Valdés sinfónico. O sea, un concierto llevado a la música sinfónica, pero con todas las raíces. Ese proyecto es tremendísimo. La espiral nunca para, siempre va buscando el desarrollo.

-Y hasta que el cuerpo aguante, ¿no?

-Bueno, gracias a Dios hasta ahora va perfecto pero, claro, estaré hasta que el cuerpo aguante.