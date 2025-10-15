Suscríbete a
De Chambao a Juanlu Montoya: el nuevo festival de otoño de Mairena del Aljarafe con actividades gratis para toda la familia

El Centro Hípico de Mairena del Aljarafe acogerá este festival durante todo el día del 1 de noviembre

Mairena del Aljarafe presenta una programación cultural con refuerzo a las raíces y las tradiciones locales

Un cartel de Mairena del Aljarafe ante las dos torres del municipio en Ciudad Expo ABC

S.I.

El Open Festival hará de Mairena del Aljarafe su sede para este otoño. Bajo el lema 'Vive la cultura en familia' abarca una jornada comunitaria que suma música, gastronomía y diversión para empezar el mes de noviembre.

Para abanderar el apartado ... musical, el evento cuenta con artistas como Chambao, con 'Flamenco Chill' o Juanlu Montoya y su característico pop aflamencado. A ellos les acompañan además: Nolasco, quien con una actuación celebrará su extensa carrera junto con Diego Carrasco y Lin Cortés.

