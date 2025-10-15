De Chambao a Juanlu Montoya: el nuevo festival de otoño de Mairena del Aljarafe con actividades gratis para toda la familia

El Open Festival hará de Mairena del Aljarafe su sede para este otoño. Bajo el lema 'Vive la cultura en familia' abarca una jornada comunitaria que suma música, gastronomía y diversión para empezar el mes de noviembre.
Para abanderar el apartado ... musical, el evento cuenta con artistas como Chambao, con 'Flamenco Chill' o Juanlu Montoya y su característico pop aflamencado. A ellos les acompañan además: Nolasco, quien con una actuación celebrará su extensa carrera junto con Diego Carrasco y Lin Cortés.
Malacabeza Space: Avd. del Aljarafe nº14, 41928 Palomares del Río
Fran Barrera Peluqueros: Calle Mairena nº10, 41928 Palomares del Río
Las Palmeras: Esquina con Fomento, C. Brújula, 3, 41927 Mairena del Aljarafe
D'Arte Cervecería: Av. de los Descubrimientos, 6, 41927 Mairena del Aljarafe
Asimismo, El Pechuga hará testigo al público de su nuevo proyecto 'Tribunal Suprimo versiones con sentencia' con temas de Extremoduro, Los Chichos o AC/DC.
La música será el evento principal, pero no por ello es el único. Desde las 13:00 horas, el recinto estará preparado para ofrecer una diversa oferta gastronómica, participar en talleres creativos de Halloween y acudir a espectáculos infantiles, para poder garantizar un día en familia tanto por la mañana como por la tarde.
