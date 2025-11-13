Suscríbete a
Una 'Carmen' de cine mudo y una música de nuestros días

La costumbre de acompañar el cine mudo con un piano adquiere aquí un rango mayor al contar con la orquesta, a la que Schwencke le saca los colores y acerca sus conocidas melodías a técnicas de ahora, que él conoce bien.

CARLOS TARÍN

Sevilla

El avance en las técnicas cinematográficas está permitiendo recuperar cintas no en el esplendor pasado sino de forma muy superior. Los clips han sido «limpiados» para que estén libres de impurezas, o la misma calidad del celuloide o la imagen han adquirido normalidad en ... el movimiento, puesto que aquellos característicos desplazamientos de los fotogramas dando saltitos, tan característicos de las películas de cine cómico, ahora se han sustituido (imaginamos que por inteligencia artificial) por movimientos completamente naturales, al haber ampliado los fotogramas de los 15 iniciales a los 24 estándar. La IA proporcionarían los que faltan, convirtiendo el desarrollo de la película en fluido, y para los amantes del blanco y negro sería una doble obra de arte.

