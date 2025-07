Carín León convierte el Icónica Santalucía Sevilla Fest en una fiesta ranchera

La censura es una de las herramientas de control cultural, político y moral más poderosas, de ahí que, a lo largo de la historia, haya sido utilizada en reiteradas ocasiones. No es extraño que aquellas expresiones musicales consideradas incómodas o amenazantes para el orden establecido, hayan sido silenciadas, sin importar si se trataba de rock, hip-hop, o incluso música regional mexicana.

Ante la exclusión mediática, estigmatización o presión social, artistas como Carín León han desafiado grandes barreras, hasta el punto de llevar sus raíces por bandera y hacer que sus canciones suenen en diferentes lugares del mundo. Uno de estos rincones fue la Plaza de España de Sevilla, que anoche acogió el único espectáculo del mexicano en Andalucía. El artista presentó ante alrededor de 6.000 personas su 'Boca Chueca Tour 2025', y la ciudad lo recibió con los brazos abiertos.

Ayer a las 20 horas, se abrieron las puertas del Parque María Luisa para que, aquellos que desearan disfrutar de la velada desde las primeras filas, pudieran coger un buen sitio. Otros, sin embargo, prefirieron apurar hasta última hora. A pesar de que la actuación estaba programada para las 22.30 horas, el cantante adelantó 10 minutos el inicio de su show, algo que pilló por sorpresa a los asistentes. Una veintena de músicos sobre el escenario, un público emocionado y los primeros acordes de 'Me la Avente' dieron la bienvenida a Carín León, tras un pequeño vídeo introductorio que giró en torno a la censura en su profesión.

«¡Viva México!»

Además de para poner en valor la música tradicional mexicana, la jornada en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival patrocinado por este periódico, entre otros, sirvió para repasar algunos de los temas más reconocidos del mexicano. 'Según quién', 'Si tú me vieras', 'No es por acá', 'Una vida pasada', 'Que vuelva', 'El wuitlacoche' y 'El tóxico' fueron algunos de los temas presentes en el 'stelist'. No obstante, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando llegó el turno de interpretar 'Te lo agradezco'. Antes de que la corista Paloma Ledgard cantara el primer verso, Sevilla gritó de efusividad. En el estribillo, sobre todo, la ciudad lo dio todo, y, por un momento, pareció que allí todos tenían el corazón roto.

En la joya de Aníbal González, la mayoría de personas eran latinas, y no solo de México, sino de otros países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua… La diversidad de países fue evidente, principalmente, por la amplia variedad de banderas que, desde las primeras filas, lanzaron sobre la tarima. El intérprete no dejó una sin firmar, incluso mientras sonaban temas como 'Ojos cerrados' o 'Te quiero'.

Al estar en la capital hispalense, Carín León optó por dejar al margen durante unos minutos la música tradicional mexicana para interpretar la mítica canción española 'Aunque tú no lo sepas', un tema que la Plaza de España coreó al unísono.

La velada cerró por todo lo alto: con 'Primera cita', palabras de agradecimiento y la camisa del referente musical empapada en sudor, a pesar de que no hizo tanto calor como en citas del festival anteriores. Sin duda, Carín lo había dado todo.

En una industria en la que muchos artistas se ven presionados a seguir fórmulas comerciales, León volvió a demostrar, esta vez en Sevilla, que la verdadera clave del éxito reside en la autenticidad. Un intérprete con sello propio que, en los últimos seis años ha roto grandes barreras musicales y culturales, consiguió emocionar a la ciudad a través de una montaña rusa de emociones, donde se pasó de la melancolía a la fiesta o la reivindicación en cuestión de segundos. Todo ello, con un objetivo: según confesó hace apenas tres meses a este periódico, además de llevar sus raíces a diferentes espacios del planeta -algo que ya lleva años logrando-, «quiero que mi música inspire a todos los que creen que hay metas que no se pueden lograr», y su show en el Icónica Santalucía Sevilla Fest dejó claras sus intenciones.

