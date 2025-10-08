Camela suspende su concierto en Sevilla previsto para este viernes 10 de octubre

Suscríbete a
El vocalista Dioni ha sufrido una recaída de su afección de garganta, lo que imposibilita su actuación en el cierre del Festival del Patio+Metrópolis previsto en Mairena del Aljarafe

Mari Ángeles y Dioni, Camela, en un concierto en Sevilla
Paula Guerrero

Por motivos ajenos a la organización, el concierto de cierre de la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis, a cargo del dúo Camela, se suspende debido a los problemas de salud que afectan a Dioni, uno de sus dos vocalistas.

El artista de la ... icónica banda presenta una recaída en la afección de garganta que le mantiene apartado de los escenarios desde el mes de agosto. «Tardaron mucho en dar con la causa —recuerda—, porque al principio era una laringitis que no se curaba y al final he tenido un desgarro muscular en el cuello que impedía moverse a una de mis cuerdas vocales», explicaba el propio Dioni en una entrevista reciente. Esta circunstancia que le impide subirse al escenario en las condiciones necesarias para garantizar la calidad del espectáculo y su bienestar físico. Por respeto al público y a su compromiso artístico, el dúo madrileño de tecno-rumba ha decidido finalmente cancelar el concierto programado para este viernes 10 de octubre en Mairena del Aljarafe.

