Camela suspende su concierto en Sevilla previsto para este viernes 10 de octubre

Por motivos ajenos a la organización, el concierto de cierre de la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis, a cargo del dúo Camela, se suspende debido a los problemas de salud que afectan a Dioni, uno de sus dos vocalistas.

El artista de la ... icónica banda presenta una recaída en la afección de garganta que le mantiene apartado de los escenarios desde el mes de agosto. «Tardaron mucho en dar con la causa —recuerda—, porque al principio era una laringitis que no se curaba y al final he tenido un desgarro muscular en el cuello que impedía moverse a una de mis cuerdas vocales», explicaba el propio Dioni en una entrevista reciente. Esta circunstancia que le impide subirse al escenario en las condiciones necesarias para garantizar la calidad del espectáculo y su bienestar físico. Por respeto al público y a su compromiso artístico, el dúo madrileño de tecno-rumba ha decidido finalmente cancelar el concierto programado para este viernes 10 de octubre en Mairena del Aljarafe.

Los madrileños aguantaron hasta el último momento con la esperanza de que Dioni pudiera encontrarse completamente recuperado, pero finalmente no ha sido posible. A pesar del optimismo con el que aseguraban que volvían «con mucha ilusión, con mucha alegría y felices de volver a los escenarios», la realidad se ha impuesto con dureza. Ahora, el dúo mira al futuro con paciencia y serenidad, conscientes de que lo primero es la salud. Como decía Dioni, «tenemos muchas ganas de volver, pero cuando uno está malo no queda otra que esperar». El canal de venta de entradas online está procesando el reembolso de las entradas de todas las personas que habían adquirido las mismas digitalmente. Dicho reembolso se verá reflejado en la cuenta de los compradores dentro de 7 a 10 días hábiles. No es necesaria ninguna acción por su parte. Aquellos asistentes que hubieran adquirido sus entradas en el punto de venta físico, podrán dirigirse a este a partir del 9 de octubre para solicitar el reembolso de su compra. La organización lamenta profundamente los inconvenientes causados por esta situación sobrevenida y agradece la comprensión del público. Asimismo, desea una pronta recuperación al artista.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión