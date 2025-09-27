El Califa García reinó en su Alcázar sevillano

FESTIVAL DE ÓPERA DE SEVILLA IL CALIFFO DI BAGDAD de Manuel García Intérpretes: Juan de Dios Mateos (tenor), Leonor Bonilla (soprano), Pepe Hannan (tenor), Alicia Naranjo (mezzosoprano),Nerea Berraondo (mezzosoprano), Eugenio Maria Degiacomi (bajo-barítono). Joven Coro de Andalucía. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Dirección musical: Alessandro D'Agostini.

Dirección de escena: Guillermo Amaya.

Escenografía: Juan Ruesga.

Iluminación: Adolfo Carmona.

Vestuario: Nino Bautí.

Producción: Festival de Ópera de Sevilla.

Lugar: Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla.

Fecha: 26/09/2025.

Tras la umbrosa historia de 'Los niños terribles' de Glass que veíamos ayer en una nueva sala de la Fundición de la Real Fábrica de Artillería, cuya bóveda transparente fue adecuadamente una gigantesca buhardilla en la que los niños protagonistas pudieran seguir creciendo hacia la muerte, tocaba ahora dos luminosas óperas de cámara, porque aunque Manuel García se marchó de Sevilla y no volvió más (como en casi todos los sitios que visitó durante su azarosa vida), es lo cierto que el sol de su tierra se lo llevó puesto y le dio para iluminar sus obras, si bien antes dejó que Nápoles fuera otro importante punto de recarga.

La ópera bufa que conquistó Europa surgió allí y su espíritu llena el famoso 'Barbero de Sevilla' de Rossini, que García ayudó a componer. En realidad, el argumento de 'El califa de Bagdad' parece un modelo a seguir al pie de la letra para Rossini, quitando la ubicación, claro. Pero realmente el libreto procede del que imaginara Claude de Saint-Just para la ópera del mismo nombre compuesta por François-Adrien Boieldieu y estrenada en 1800.

El estreno del 'Califa' en su ciudad, en su país, le hubiera llenado de emoción. Además, el pequeño escenario se confundía con la fachada del Alcázar. Aquí se traslada la acción a los tiempos de Interviú, los recitativos son completamente nuevos, pero la música se conserva. Juan de Dios Mateos, (Isaún, califa de Bagdad) es un tenor lírico, de fáciles agudos, aunque a veces los fuerza; las articulaciones en las coloraturas también debe trabajarlas. Sorprende su facilidad de canto.

Pero es Leonor Bonilla, soprano (Zetulbé), la que despunta en todo momento. Es una voz aérea, delicada, llena de encanto y magia. Ya en la primera aria alcanzó el Do y repetidamente el Re. Perfectas coloraturas, muy bien definidas. Luego, en el segundo acto firmó otro momento estelar, rico, complejo, saliéndose de la escena regular, sobre un planteamiento musical que siempre rinde homenaje a Mozart, tan admirado por García.

Tenemos reciente el excelente trabajo de la mezzo Alicia Naranjo (Kesia), con un registro homogéneo, claro, al que no le falta fuerza, aunque es más memorable su naturalidad. Esta es contraria a la impostación que usan los cantantes para buscar volumen, sobre todo; pero si se domina esta técnica mucho, mucho, se puede conseguir que el artificio pase desapercibido.

Leonor Bonilla (izquierda), Juan de Dios Mateos (junto a ella) y el Coro Juvenil de Andalucía C.T.

Nerea Berraondo, mezzo (Lemedé) tiene un color bonito, suave, dúctil; pero a veces en la zona baja se ahoga un tanto el sonido, perdiendo volumen. Pero su atractivo color lo compensa con agudos y centros hermosos y torneados. Eugenio Maria Degiacomi, bajo-barítono (El Cadí) es un registro variable, que a veces cuenta con un movimiento desahogado en la zona aguda y grave, mientras que en otras le resulta más complicado. El tenor Pepe Hannan tuvo una salida algo vahída, con una voz todavía poco asentada; sin embargo, para el final se notaba un registro más lleno y de dicción muy clara. Buena actuación nuevamente del Joven Coro de Andalucía, mérito mayor al estar en movimiento y no alineados. Deben seguir buscando un sonido aún más compacto.

Milagro escénico para situar todo en un comedor de los de antes, ampliado por la iluminación de la gran fachada del patio. La orquesta mantuvo su nivel, con un espectacular solo de trompa al inicio, dirigidos con buen oficio por D'Agostini.

Importante esfuerzo para recuperar este título del compositor sevillano que merecería el disco y/o el video. Y como hemos señalado en otras ocasiones, destacamos el mérito que tiene apostar por una ópera difícil y larga, sin saber los cantantes si la volverán a cantar o el esfuerzo habrá sido en vano.

Por último, no hemos mencionado que tanto ayer como hoy se ha contado con lleno total, y todo parece que la cosa irá por ahí. Pero no podemos mantener los espectáculos con un horario de cine de verano. Se sabe que a finales de septiembre a las 21 h. ya es de noche, que es lo que se pretendía empezando a las 22h. Sin embargo, el resultado es que los días laborables hay que ir a trabajar al día siguiente y en fines de semana, como las dos funciones del 'Califa', se termina a la una de la madrudaga, y a ver qué bar o restaurante da de cenar. Todavía queda mucho Festival y posibilidades de rectificar.