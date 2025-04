Cálido 'Egipcio', pájaro de nieve

Camille Saint-Saëns fue un exitoso compositor ya en su época, lo que le permitió ser un gran viajero por todo el mundo y amante de lo novedoso, y especialmente de las culturas orientales que tanto impresionaron también a sus contemporáneos. Este 'Concierto ... para piano y orquesta n.º 5' en Fa mayor, Op. 103, sobretitulado'El egipcio' por haber sido compuesto en Luxor, pero esos tintes orientalizantes podría haberlos oído el autor en cualquiera de los países árabes que visitó (Túnez, Egipto y Argelia, a donde se retiró y murió en 1921), o en España (Levante, Andalucía y Canarias), en lo que pudo influir en parte la amistad que había mantenido con Sarasate durante años; pero no menos decisivo era su adicción a viajar a las zonas cálidas. Esta melodía que aparece en el segundo movimiento contaba que la oyó mientras paseaba por el Nilo y el mismo compositor señalaba que retrataba «una especie de viaje oriental que llega hasta el Lejano Oriente».

Nos referimos a este aspecto porque el uso característicos de las escalas y cadencias frigias es compartido por los países árabes y Andalucía, y nos pareció que la lectura que hizo Javier Perianes incidía en este aspecto, aunque en ese momento no sabíamos si lo planteaba de modo consciente. No lo decimos exactamente por la música, sino por la manera de llevarla al piano: esas escalas rápidas al unísono, una muy aguda y otra en el centro, esas melodías de corte andaluz sobre un delicado 'ostinato' en la mano izquierda (¿quizá un trémolo de guitarra?) o esas cuerdas que cantan y se imitan en canciones intensas, muy distintas a las árabes. La elección de Falla para la propina ('Danza ritual del fuego') parecía confirmar esa impresión, aun cuando Saint-Saëns estrenó el concierto (1896) y Falla no había llegado aún a París.

Porque Perianes era el único que aportó fuego a la noche. Y lo hacía volviendo a sus orígenes, en los que nos sorprendió con la fuerza desmedida de sus 16 años en la E.E. Hispanoamericanos de la mano de Juventudes Musicales. Regresaba con un vigor que llamaba la atención -y hay que ver la de rusos que han pasado por esta escena- de manera que la enorme orquesta (8 contrabajos) parecía quedársele pequeña. Y si la gama dinámica fue amplísima, no lo fue menos su capacidad de fraseo, de enhebrar las ideas, de disfrutar con escalas vertiginosas de semifusas o contundentes acordes -ya desde el inicio- y ese sonido tan suyo de agudos tan suaves y a la vez tan llenos, cuando no repetidos para recordar el ansiado gamelán indonesio… Y no se olvide el refinado juego de pedales con el que consigue esos pianísimos etéreos.

GUILLERMO MENDO

La orquesta por su parte firmó su mejor momento del concierto, entresacando de vez en cuando unos chelos de sonido de un terciopelo único, cuando no unos violines reforzando las melodías con vivo interés, todo lo cual invertía la regla de abandonar al solista a su suerte y concentrarse en lo sinfónico.

Lo sinfónico era la Suite de 'El pájaro de fuego (1945). No haremos el fácil silogismo de referirnos a Santtu-Matias Rouvali como la fría batuta del director finlandés, capaz de apagar el ardor del pájaro de fuego, impidiéndole remontar el vuelo; pero lo cierto es que la planicie expresiva se fue adueñando lentamente de la partitura, acompañada de un sopor inesperado. De nuevo, alguien se dedicaba a leer un papel sin alma, sin sentido, hasta el punto que diríamos oírse pasar las barras de compás. En Stravinski, en general, y en sus ballets en particular, la música fluye, bulle hasta en los momentos más delicados, porque siempre persiste una sensación de expectación, de que algo va a pasar en algún momento y nos va a coger desprevenidos. Sería como tocar una partitura de jazz tal como está escrita: Stravinski es un volcán que puede oírse bajo la tierra con la certeza de que en algún momento terminará en erupción.

Pero es que ni siquiera en estos momentos conseguía atraer al espectador: en un pasaje en el que toda la orquesta marcaba una sola nota al mismo tiempo, el director corriente nos aburriría; el verdadero músico mantendría nuestra atención, a ver a dónde nos conduciría tan inquietante pasaje. Los tiempos, morosos. Pero es que tampoco se aprovechó la enorme tímbrica de la partitura, como si el director no quisiera que sobresaliese nadie, más allá de hacer su parte lo mejor posible. A lo mejor debería seguir la máxima de Saint-Saëns y viajar sólo a países de clima benigno, a ver si conseguía no ya el fuego, sino entrar en calor. Así que, nada, a la Costa del Sol, a Fuengirola, capital finlandesa de España.