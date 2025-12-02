Arcángel actuará por sorpresa en este pueblo de Sevilla: los empadronados tienen entradas más baratas

En Tomares la Navidad comenzó el último fin de semana de noviembre con la zambomba de la Hermandad del Rocío. Durante la tarde del sábado, los villancicos y las risas se apoderaron de los Jardines del Conde como antesala a un mes, cargado ... de magia y actividades.

Aunque ya se respira en su calles, las Navidades tomareñas quedarán oficialmente inauguradas este viernes, 5 de diciembre, cuando el alcalde de Tomares, José María Soriano, pulse el botón del encendido del alumbrado, alas 18:30 horas, en las Cuatro Esquinas.

A partir de este preciso instante, el Coro de Campanilleros dará paso a toda una gran y variopinta programación que culminará el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes 2026. Mercados navideños, belenes, actuaciones musicales o fiestas al aire libre en las tardes de Nochebuena o Nochevieja serán algunas de estas. Además, la actuación del cantaor flamenco Arcángel, será la guinda del pastel para todo un amplio plan navideño con actividades para todas las edades.

¿Quién es Arcángel?

Nacido en Huelva en 1977, Arcángel lleva siendo una referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó como cantaor profesional alrededor de los 15 años. El onubense ha recibido numerosos premios como por ejemplo la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2012, considerada la más importante del mundo.

Horarios, precios y entradas

De este modo, Arcángel ofrecerá un concierto en el Auditorio Municipal Rafael de León el próximo sábado, 27 de febrero, a las 20:30 horas. Las entradas para este especial navideño, tendrán un coste de 30 euros para el público general y 25 euros en caso de estar empadronado en Tomares.

Las entradas se podrán adquirir en la página web o presencialmente en la misma taquilla del Auditorio Municipal Rafael de León. De lunes a jueves estas se podrán comprar de 17 a 20 horas, de lunes a jueves, y el viernes, de 10 a 13 horas.

Concierto de Arcángel en Tomares Día: 27 de diciembre

Hora: 20:30h.

Lugar: Auditorio Municipal Rafael de León

Precio. entrada general 30€/entrada para empadronados 25€

Arcángel es una de las mejores voces masculinas flamencas y en su concierto interpretará los palos clásicos del flamenco. Fandangos y bulerías no faltarán en plenas Navidades, donde sevillanos, tomareños y visitantes podrán disfrutar del arte flamenco en estas fechas tan señaladas.