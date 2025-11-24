Antónimo y su continuo rebrote en la música: «El único alimento para mí es buscar cosas nuevas»

La misma sensibilidad que atraviesa la música a veces es capaz de determinar la convivencia del artista con su propio arte. Antonio Manuel Ríos (Sevilla, 1989) empezó a componer como Antónimo porque la música siempre ha sido una necesidad «casi terapéutica», pero también porque ... sentía que aquella era la única forma de entender realmente su propia voz como artista. «A veces me cuesta mucho porque soy muy tímido», confiesa el compositor sevillano. «Pero es como una droga. Al final lo haces por esto, por el directo, la parte más bonita, para que le llegue a la gente tu música más allá del disco», añade con media sonrisa, levantando un poco la coraza.

De un tiempo a esta parte, Antonio Manuel ha pasado por muchas cosas a nivel personal y profesional. Tras la multitudinaria gira con Fondo Flamenco, el artista vuelve a enfundarse su disfraz de Antónimo para escribir y componer, es decir, para mostrarse realmente como es. «En el grupo estaba acompañando, trabajando, aportando, pero no es lo tuyo, no es tu proyecto personal. En el proyecto de Antónimo es donde se ve verdaderamente lo que yo soy». Bajo este pseudónimo, Antonio Manuel ha publicado este año el que ya es su tercer disco de estudio en solitario, 'Libélulas', que presentará el próximo 27 de noviembre en la sala Malandar.

Antónimo en Sevilla Dónde: Sala Malandar

Cuándo: 27 de noviembre

Horario: 21.00 h.

Entradas: desde 20 euros (Enterticket)

Por el camino, Antónimo ha ido moldeando esa sensibilidad en tres discos muy distintos entre sí, pero que suponen una evolución lógica en su búsqueda constante por ver hacia dónde es capaz de llegar como compositor.

—¿Hacia dónde va ese camino?

—Eso quisiera saber yo. Lo que estoy seguro es que el cambio va a ser continuo: buscar, experimentar, siempre manteniendo esa raíz que no puedo esconder, la raíz mía, de mis letras, de mi manera de escribir. Pero el único alimento para mí es buscar cosas nuevas, probar cosas nuevas.

El camino no siempre ha sido fácil y su relación con la música tampoco. «Necesitaba parar. No quería tener mucha relación con la música en aquel entonces. Estaba saturado». De hecho, antes de empezar su carrera en solitario, Antonio Manuel decidió embarcarse en algo nuevo y diferente, algo que siempre había querido probar: estudiar cocina. «Siempre me ha gustado», reconoce el artista, «me fui un verano a probar y al final estuve casi cinco años trabajando entre fogones. Empecé en el 2017, más o menos, hice dos temporadas en Zahara de los Atunes y luego estuve trabajando aquí en Sevilla, en el Porvenir y en Los Bermejales», relata. La expresión «no se le caen los anillos» cobra sentido en personas como él: alguien que sabe lo que es llenar estadios por toda España, pero también trabajar «en la Feria de Sevilla, del Puerto de Santa María, de Jerez…», enumera.

«En ese proceso me hice un hombre», admite, de nuevo, intentando poner mucha calidez en sus palabras. «Lo de la cocina, a pesar del esfuerzo y el sudor, me vino muy bien, es un trabajo tremendo. Luego, a la hora de subirte a un escenario, valoras muchas otras cosas, te pones en el pellejo de la gente. Pero yo fui feliz. Muy feliz. Y aprendí mucho», reconoce. Luego, llegó la pandemia, el restaurante en el que trabajaba tuvo que cerrar y él se vio encerrado en un piso de 50 metros cuadrados, en el Tardón, por lo que era muy difícil escapar de la tentación de coger de nuevo una guitarra. «Ahí escribí la mayor parte de 'La Psicodelia de la Virgen del Patrocinio'. Mi primer disco y el segundo los produje trabajando en la cocina. Yo terminaba de trabajar en la cocina a las 11 y pico y me iba al estudio». Tanto es así que su primer álbum tardó seis meses en producirse, «fue un proceso un poco anárquico», afirma, «y lo terminamos produciendo entre todos los músicos».

En su primer disco ya se atisba esa personalidad que estaba esperando a ser descubierta: canciones muy desnudas, elegantes, donde el jazz, el blues, el flamenco se mezclan con la poesía urbana. Tras la pandemia llega su segundo largo, 'La Psicodelia de la Virgen del Patrocinio', un disco muy crudo, acompañado de guitarra y contrabajo, sin percusiones ni efectos. «Me gusta mucho eso, la música de los setenta, los Smash, Triana... Mucho jazz, mucho blues. El blues lo he escuchado muchísimo. De Jimi Hendrix me he hartado. Y de Los Beatles, todo eso me encanta», detalla, sobre todas esas referencias que se infieren en sus canciones.

En su tercer disco se podría hablar de depuración más que evolución. Un viaje hacia la esencia. Pero el cambio es quizás la única senda que le interesa explorar a Antónimo. «Creo que sí ha cambiado mi forma de escribir», reflexiona, «aunque más que cambiar creo que está todo un poco más en orden. Con la letra estoy muy satisfecho. Y lo que hago es leer, leer mucho, inspirarme con la lectura, porque después tampoco tengo estudios universitarios ni he estudiado poesía, así que eso me ayuda, me inspira».

El artista sevillano Antónimo.

Así, 'Libélulas' evidencia un camino a lo largo de sus siete canciones donde se encuentran elementos de sus dos primeros discos, además de una leve experimentación con los teclados, los sintetizadores y la electrónica, pinceladas muy sutiles, casi para crear un ambiente concreto. Un nuevo ingrediente que ha trabajado mano a mano con el productor Webo Rodríguez. «Lo hemos producido los dos», señala. «Este disco tocaba hacerlo con él, porque ha sido una persona con la que me he entendido musicalmente desde muy pequeño. Ha fluido todo un poco más natural en el estudio, en este último disco he empezado a experimentar un poquito con esa parte electrónica, pero muy levemente, con mucho respeto, solo una pincelada. Me lo pedían las canciones. De hecho, ya estoy pensando en el cuarto disco y seguro que es otro cambio también».

Además de esa necesidad por explorar, por encontrar nuevos recovecos en su sonido, hay algo transversal en el universo de Antónimo: la naturaleza. No solo como un recurso narrativo, sino como algo que llena sus letras de significado y que las dota de otra perspectiva. «Desde que tengo uso de razón, para mí todos ellos son muy importantes: las flores, los insectos, los perros, los caballos, me parece algo mágico. Creo que es donde está la auténtica verdad del mundo en el que vivimos, en los animales. Como la canción que tengo que dice eso de querernos como se quieren los animales, donde no hay nada que contamine, todo muy puro. O la luna, que para mí es prácticamente como si fuera una deidad. Estoy muy conectado con los elementos naturales», explica.

De ahí que el título de este último trabajo tenga también su parte simbólica. «El significado espiritual de la libélula es el renacer. Siempre he sentido una conexión especial con ese bichito y para este disco venía al pelo», admite. Y es que, dado que la música es prácticamente una terapia para Antonio Manuel, lo que ha querido exponer como Antónimo en este trabajo es prácticamente un ejercicio de sanación. La exploración del renacimiento y, por tanto, el exorcismo de todas esas sombras que deja a su paso la muerte. «Necesitaba sanar de cosas que me han pasado y de algunas me siguen pasando. La música para mí es terapéutica, si no fuera así me dedicaría a otra cosa, pero lo necesito para pesar menos porque normalmente yo no cuento mis cosas, se hace bola y esto me viene de perlas porque cojo el papel y digo ahora vengo yo y suelto lo que sea».

La puerta hacia esa sanación, pero también a su innovación en lo sonoro, la abrió precisamente 'Sana', la primera canción del disco: «Es la que nos enseña la vereda, la que nos abre la cabeza hacia los sintetizadores y el toquecito electrónico, es la culpable. La música para mí es un patio de juego, y entramos a jugar, pero no quería perder esa crudeza, lo hago desde el respeto, porque no soy un experto, pero con mucho cariño y creo que ha salido algo elegante».

En un primer momento, el disco iba a tener ocho canciones, pero finalmente por cuestiones de tiempo y de agenda se quedó en siete. «El ocho es mi número favorito. De hecho, si te fijas, la libélula de la portada tiene ocho alitas, hay una canción que se quedó fuera a última hora», admite Antónimo. «Es un tema que le escribí a mi perrita, que murió hace un año. No lo he tocado en directo ni entró en el disco porque queríamos ver de qué manera lo vestíamos en la producción… pero no entraba. Y digo, mira, yo he querido mucho a mi perrita pero no puedo meter esto con calzador».

Canciones íntimas, reflexiones, vivencias personales: en su último disco Antónimo vuelca todo lo que ha pasado a nivel personal y profesional. El cierre, 'El último melómano', también es intencional, un homenaje a un ser querido que marca el final del viaje sanador para el artista: «Se la escribí a un amigo mío que se fue hace poquito, ahora va a hacer un año y era una persona importante para mí», explica Antónimo quien, pese a su timidez, sigue sintiendo la música como una necesidad que no puede acallar de otra forma que no sea componiendo o subiendo a un escenario: «Luego me paso el concierto con los ojos cerrados sin ver nada. Cierro los ojos y me meto en un viaje y cuando salgo de él no sé ni dónde estoy», bromea.

La relación con la música sigue siendo complicada para Antónimo, «un día te levantas mejor, otros peor», afirma. «Nunca se me olvida del todo, siempre tengo esa relación un poco de amor-odio, sí. No termina de ser del todo lo mismo. Es como una necesidad que tengo, pero por otro lado me quita un cachito de vida». No obstante, es hablar de «lo nuevo» —en este caso, lo que está por llegar— y es imposible contener la ilusión: «Ya estoy trabajando en canciones nuevas. Además, estoy dando clases de guitarra y eso me está abriendo la composición a otros mundos. Estoy ilusionado otra vez».