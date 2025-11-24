Suscríbete a
Antónimo y su continuo rebrote en la música: «El único alimento para mí es buscar cosas nuevas»

El artista sevillano Antonio Manuel Ríos Sánchez publicó este año 'Libélulas', su tercer álbum de estudio, un disco que supone un paso más en su evolución sonora y que asienta su identidad artística más allá de Fondo Flamenco

Antónimo presenta 'Libélulas' en la Malandar el próximo 27 de noviembre.
E. M. Malpartida

Sevilla

La misma sensibilidad que atraviesa la música a veces es capaz de determinar la convivencia del artista con su propio arte. Antonio Manuel Ríos (Sevilla, 1989) empezó a componer como Antónimo porque la música siempre ha sido una necesidad «casi terapéutica», pero también porque ... sentía que aquella era la única forma de entender realmente su propia voz como artista. «A veces me cuesta mucho porque soy muy tímido», confiesa el compositor sevillano. «Pero es como una droga. Al final lo haces por esto, por el directo, la parte más bonita, para que le llegue a la gente tu música más allá del disco», añade con media sonrisa, levantando un poco la coraza.

