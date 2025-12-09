Suscríbete a
crítica de música

Anduaga: recital subido de tono

Xabier Anduaga es un joven tenor donostiarra de carrera meteórica, de voz hercúlea y sobrada para asumir un programa de arias, canciones y romanzas de zarzuela, acompañado por el pianista Maciej Pikulski.

Maciej Pikulski (piano) y Xabier Anduaga (tenor)
CARLOS TARÍN

Sevilla

RECITAL

Anduaga/Pikulski

  • Programa: Obras de Bellini, Tosti, Liszt, Donizetti, Verdi, Liszt/Schubert, R. Hahn, Guerrero y Sorozábal.
  • Intérpretes: Xabier Anduaga (tenor) y Maciej Pikulski (piano).
  • Lugar: Teatro de la Maestranza.
  • Fecha: 07/12/2025.

A pesar de su juventud, Xabier Anduaga lleva una carrera fugaz como tenor, y con razón. El programa que presentaba nos parecía que buscaba gustar, por una parte, ya que la mayoría del mismo constaba de canciones o autores muy conocidos; pero también estaba ... hecho prácticamente a la medida de un cantante que se siente especialmente cómodo en la zona alta de su tesitura y armado con un volumen excepcional.

