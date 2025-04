Andreas Lutz de O'Funk'illo: «Hemos aprendido del pasado y hacemos la mejor versión de nosotros mismos»

O'Funk'illo es uno de los principales atractivos de cartel del Malacabeza Space Music, festival que se celebrará en Palomares este sábado 5 de abril a partir de las 12.30 horas y en el que actuarán otros destacados artistas como Aslándticos, Miguel Campello o La Selva Sur, entre otros.

Andreas Lutz es vocalista de O'Funk'illo, grupo que está celebrando sus 25 años y que se presentará el sábado en plena forma. «Tenemos muchas ganas de actuar en el Malacabeza de Palomares. Vivo entre Mairena y Almensilla, por lo que casi me podría ir andando». Además, señala que el organizador del festival es Julián Gutiérrez, «que es muy amigo mío y con el que organizamos el Aljarefest. Él ha seguido como promotor de éxito. También participan muy buenos amigos, como Aslándticos, Miguel Campello, HCAM, La Selva Sur y Paco Canalla».

Recuerda también Andreas Lutz que el año pasado actuó con sus hijos en Malacabeza Space Music pinchando música y «este año organizamos el 25 aniversario de O'Funk'illo. Todos los artistas que participan son amigos nuestros». Asimismo, asegura que «O'Funk'illo es un grupo mítico. Muchas veces vienen a los conciertos hijos y nietos de la gente que comenzó a seguirnos en el año 2000. Yo voy a cumplir 50 años y Pepe Bao ya casi tiene 60. Estamos en forma y vamos a fundir a los Rolling».

Asegura este músico que «este año tenemos de momento 75 bolos firmados. En octubre vamos a ir Argentina, México o Nueva York, y también vamos a actuar al Santalucía Icónica Sevilla Fest en verano. No estamos parando de tocar».

En estos meses que va de año el grupo sevillano ha sacado dos singles de su octavo disco ('El tato bootsy' y 'Huele a funk'). «Tras sacar este octavo disco, queremos cerrar en diciembre en La Riviera en Madrid y en Apolo en Barcelona y en un tercer sitio que aún no queremos decir. En esas tres fechas de fin de gira queremos grabar el noveno disco, que será en directo. Yo nací el 9 de abril y el 9 es un número que ha sido muy importante en mi vida. No le he hecho ninguna canción al 9. La Riviera es muy importante para O'Funk'illo. Actuábamos una vez al año siempre en La Riviera y llenábamos. Hay un montón de entradas vendidas para el concierto de La Riviera».

Confiesa también Andreas Lutz que «estamos en un momento muy bueno. Con la edad que tenemos, estamos muy agradecidos. Nos metemos en la furgoneta y es como si tuviéramos 20 años. A Pepe le encanta conducir. Nos plantamos donde sea. El otro día cantamos en Valladolid y, tal como acabamos, nos volvimos en la furgoneta a Sevilla. Es una Mercedes. Salimos, cantamos y nos volvemos para casa del tirón. Antes nos quedábamos en los sitios, pero ahora nos gusta volvernos». Asimismo, el artista confiesa que de esa manera «se puede llevar todo de forma muy profesional y combinarlo con nuestras familias».

El cantante de O'Funk'illo comenta que «2025 va a ser un año clave en nuestra carrera y también en nuestro ámbito personal. Estamos que nos salimos ahora mismo. Hemos hecho muchas cosas bien y mal en el pasado. Ahora hemos aprendido del pasado y hacemos la mejor versión de nosotros mismos. Así vas sumando. Lo bueno es que no paran de salir conciertos. Ahora mismo tenemos 75 ya contratados y eso es una barbaridad. Estamos cerrando para el año que viene. En los tiempos buenos hicimos unos 120 conciertos al año». Además, confiesa que «estamos muy ilusionados de actuar en la Plaza de España dentro de Icónica junto a Reincidentes y La Raíz porque son nuestros colegas. La actitud va a ser la misma en una sala de 200 personas que con 70.000 personas. La actitud va ser la misma.

Malacabeza Space Music Dónde: Polideportivo municipal de Palomares del Río.

Dirección: Calle Amapolas, 39.

Cuándo: sábado 5 de abril.

Horario: los conciertos comenzarán a partir de las 12.30 horas.

Precio: 20 euros. Para niños de 11 a 16 años, 15 euros. Entrada gratuita para niños hasta los 10 años.

Entradas: Malacabeza Space Music.

Dice también Lutz que «cuando era joven no era consciente de la importancia de los descansos, pero ahora sé que hay que cogerse unas vacaciones. Hay que tener tiempos de descanso. Planificamos muy bien las cosas con nuestro mánager actual, Rafa Fajardo. Hay muy buen rollo. Nos sentimos más como una familia. Nos ocupamos de nuestras vidas personales. Nuestras vidas son parte del grupo y atendemos las cosas personales porque eso también es del grupo».