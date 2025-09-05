Suscríbete a
Ana Belén: «Sigo sintiendo el mismo vértigo que al principio antes de salir a cantar»

La artista regresará este viernes a la Plaza de Toros con un repertorio que combinará sus éxitos más queridos y las canciones de su último disco 'Vengo con los ojos nuevos'

La cantante y actriz Ana Belén
Paula Mateo

Sevilla

Ana Belén es una de las grandes referencias de la cultura española. Cantante y actriz, acumula más de cinco décadas de trayectoria sobre los escenarios y frente a las cámaras. Su voz ha pasado a la historia de la música en España gracias a ... canciones como 'La Puerta de Alcalá', 'El hombre del piano', 'Derroche' o 'No sé por qué te quiero', mientras que en el cine, ha protagonizado títulos emblemáticos como 'La pasión turca', 'La colmena', 'La corte de Faraón' o 'El vuelo de la paloma'. Su versatilidad la ha llevado también a interpretar una treintena de obras de teatro, siempre fiel a un espíritu inquieto y creativo que le ha permitido mantenerse activa en un mundo tan exigente como el de los espectáculos.

