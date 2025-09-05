Ana Belén: «Sigo sintiendo el mismo vértigo que al principio antes de salir a cantar»

Ana Belén es una de las grandes referencias de la cultura española. Cantante y actriz, acumula más de cinco décadas de trayectoria sobre los escenarios y frente a las cámaras. Su voz ha pasado a la historia de la música en España gracias a ... canciones como 'La Puerta de Alcalá', 'El hombre del piano', 'Derroche' o 'No sé por qué te quiero', mientras que en el cine, ha protagonizado títulos emblemáticos como 'La pasión turca', 'La colmena', 'La corte de Faraón' o 'El vuelo de la paloma'. Su versatilidad la ha llevado también a interpretar una treintena de obras de teatro, siempre fiel a un espíritu inquieto y creativo que le ha permitido mantenerse activa en un mundo tan exigente como el de los espectáculos.

Con ese bagaje y una trayectoria de más de cinco décadas, regresa a la capital hispalense dentro del ciclo 'Noches de la Maestranza'. La artista confiesa que el show de este viernes 5 de septiembre no será su primera vez en la Plaza de Toros de Sevilla: ya lo hizo en la histórica gira 'El gusto es nuestro', junto a Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel y Miguel Ríos. De ahí que pueda afirmar, con conocimiento de causa, que «es un escenario grandioso».

Sobre lo que el público podrá esperar en esta cita, adelanta que el concierto se articulará en torno a su gira 'Más D Ana', donde se mezclan canciones del último disco, 'Vengo con los ojos nuevos', con su repertorio más consolidado. La artista reconoce que hay temas que resultan imprescindibles en sus conciertos, y son justo los que no faltarán en Sevilla: «Si me voy de un concierto sin cantar 'Lía', 'El hombre del piano' o 'Derroche', creo que me lincharían allí mismo, en la Plaza de Toros», bromea. Para ella, esos clásicos se han convertido en un punto de complicidad con el público, y que, al cantarlos, revive momentos de su propia vida.

En sus más de medio siglo de carrera, asegura que la forma de vivir la música no ha cambiado demasiado. «Sigo sintiendo el mismo vértigo que al principio antes de salir a cantar», confiesa. No obstante, es un nervio que interpreta como responsabilidad hacia el público. Lo que sí han evolucionado son las condiciones de las giras. Recuerda cómo, en los inicios, todo se concentraba en los meses de verano, con viajes interminables por carretera para llegar a cantar al día siguiente. En la actualidad, sin embargo, los auditorios permiten girar durante todo el año y la calidad técnica de los equipos ha transformado radicalmente el trabajo.

En cuanto a la industria musical actual, Ana Belén celebra la constante aparición de nuevos talentos, algo que considera enriquecedor, aunque lamenta que haya cierta uniformidad de estilos. Según explica, antes las emisoras ofrecían mayor diversidad de géneros y sonidos, algo que hoy resulta más difícil de encontrar. Frente a ello, su secreto para seguir vigente en un mundo en constante cambio ha sido mantener un repertorio querido por el público y, a la vez, no renunciar a grabar nuevas canciones. Lo que la mueve, confiesa, es la curiosidad y las ganas de seguir creando y compartiendo con quienes asisten a sus conciertos. «Me interesa lo que pasa, me importa seguir creando y conectar con el público que paga una entrada para verme», afirma.

Con septiembre como mes de nuevos comienzos, la artista asegura que su reto inmediato es culminar en diciembre esta gira, que está resultando muy especial. Cada concierto, subraya, está siendo una experiencia emocionante, y la prioridad ahora es cerrarla con la misma ilusión con la que la inició.