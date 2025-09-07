Suscríbete a
Pop CAAC 2025

Amaral: «La fotografía de una época se hace con muchos píxeles, nosotros solo somos un píxel»

El grupo Amaral, uno de los cabezas de cartel del Pop CAAC 2025, presenta su disco 'Dolce Vita' en Sevilla este domingo 7 de septiembre

Amaral en el concierto de Sevilla de 2023
Amaral en el concierto de Sevilla de 2023 Juan Flores
E. M. Malpartida

Sevilla

No cabe duda de que Amaral es una parte esencial para entender la música de este país. Son, de hecho, referentes para distintas generaciones de artistas y bandas de la escena patria. Y poseedores, quizás, de uno de los legados musicales con más 'hits', no ... en el sentido que se espera desde el mercado musical (que también), sino como esas canciones para las que no existe el paso del tiempo. Tras la salida de su último disco, 'Dolce Vita', que presentarán en Sevilla dentro del Pop CAAC 2025 el próximo 7 de septiembre, el dúo zaragozano disfruta este verano de uno de los mejores momentos creativos de su carrera: «Estamos casi mejor que cuando empezamos la gira, hemos ido acumulando la energía positiva del público y la verdad es que la convivencia con la banda y con el equipo es extraordinaria. Estoy muy contenta», confiesa Eva Amaral, voz y compositora del grupo, en una entrevista con ABC, días antes de su concierto en la capital hispalense.

