El alma electrónica de Kraftwerk adorna con decibelios la noche sevillana

Los padres de la música electrónica europea, los alemanes Kraftwerk, fueron anoche protagonistas de uno de los conciertos más singulares que ha habido hasta el momento en Icónica Sevilla Fest, evento del que ABC es patrocinador. Minutos antes de que el cuarteto saliera al escenario, una gran pantalla en rojo proyectaba los avatares de los músicos pixelados mientras se oían notas siderales. Sin solución de continuidad, aparecieron con sus trajes de neón interpretando sobre sus sintetizadores el clásico 'Numbers', seguido de 'Computer World'.

El concierto continuó con otros clásicos de ese disco de 1981, cuando ya el grupo estaba internacionalmente consagrado, como 'It's More Fun to Compute'. La gran incógnita que surge con este tipo de música es hasta qué punto los intérpretes abusan o no de sonidos pregrabados que se solapan con el directo. Lo que nadie puede poner en duda es que sin Kraftwerk jamás hubieran existido otras formaciones posteriores del synth-pop, como Ultravox, New Order, OMD, Tears For Fears, los primeros Talk Talk o, por supuesto, Depeche Mode, cuyos miembros han declarado en no pocas ocasiones su admiración hacia los alemanes.

Uno de los momentos más interesantes se vivieron con el tema 'Spacelab', que jugó con la idea del espacio y con la proyección de un enorme platillo volante aterrizando en la Plaza de España. Esta canción fue la primera de uno de sus discos más clásicos, 'The Man-Machine' (1978), del que tocaron cinco temas a lo largo de la noche. Muy vistosas fueron igualmente las proyecciones de unas ondas durante los sonidos hipnóticos de 'Airwaves'. Posteriormente tuvo su protagonismo 'The Man-Machine', donde se reflexiona sobre un tema tan actual como la relación que existe entre el hombre y la máquina.

El concierto también estuvo salpicado por otros clásicos de algunos de sus álbumes más representativos ya de la década de los ochenta, como el que daba título a 'Electric Cafe', de 1986. Acto seguido, la pantalla se convirtió en una gran autopista virtual sobre la que circulaban numerosos vehículos a la vez que se reproducían los acordes de otro de sus éxitos más reconocidos, 'Autobahn', single central de su disco homónimo de 1974. El techno más lúdico e hipnótico se pudo igualmente notar en canciones tan inspiradas como 'Computer Love', que fue publicada el mismo año que Depeche Mode iniciaba su meteórica carrera con 'Speak & Spell' o que OMD lanzaba su imprescindible 'Arhitecture & Morality'.

Otro de los puntos más brillantes de la noche fue cuando el cuarteto interpretó 'The Model' con viejas proyecciones en blanco y negro de modelos desfilando por pasarelas. Ese clásico, de los más aplaudidos por el público, fue de los cortes que ayudaron a encumbrar el elepé 'The Man-Machine' como uno de los más populares de su trayectoria. Del mismo álbum se encadenó 'Neon Lights'. Tampoco podía faltar 'Radioactivity', single y disco de 1975 que fue banda sonora de numerosas radiofórmulas españolas de los setenta y principio de los ochenta y que sirvió para denunciar recientes desastres nucleares como el de Fukushima.

La grandeza que posee una competición deportiva como el Tour de Francia sirvió también como fuente de inspiración para los alemanes, que publicaron en 2003 uno de sus trabajos más interesantes, 'Tour de France', un disco conceptual. Mientras los sintetizadores del grupo liderado por uno de sus miembros fundadores, Ralf Hütter, sonaban en la Plaza de España, el público pudo ver imágenes del Tour en blanco y negro, desde tiempos más remotos hasta ediciones actuales.

No podía terminar de sonar el disco 'The Man-Machine' sin 'The Robots', corte que los amantes de lo paranormal siempre asociaremos al programa 'Medianoche', del añorado Antonio José Alés. De fondo se pudieron ver las icónicas imágenes de los cuatro músicos robotizados con camisa roja y corbata negra.

El concierto, que estaba milimetrado como una vieja computadora de los años setenta, llegó a su fin con la tripleta conformada por 'Boing Boom Tschak', 'Techno Pop' y 'Music Non-Stop'. Así se culminó de forma brillante esta fresca y electrónica velada.