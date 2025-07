Alfonso Casado Trigo: «El musical y la música de cine les hace recordar al público su memoria colectiva»

Alfonso Casado Trigo es un sevillano de Alcalá de Guadaíra que vive en Londres desde hace 13 años. En la capital británica ha logrado desarrollar una actividad profesional muy importante como director invitado en orquestas y festivales de música de cine y ópera. Este ... miércoles 16 de julio volverá a dirigir en el Teatro de la Maestranza a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla con un programa muy especial dentro del ciclo 'Feeling ROSS' que cerrará la temporada de conciertos de la orquesta. Bajo un título tan sugerente como 'Los musicales de Londres en Sevilla', la Sinfónica interpretará un vistoso programa en el que no faltarán clásicos como 'Oklahoma!', 'My Fair Lady', 'Cats', 'Sunset Boulevard', 'El fantasma de la Ópera', 'Chess', 'Frozen', 'La Bella y la Bestia', 'El jorobado de Notre-Dame', 'Los miserables', 'Mamma Mia!' y 'Dear Evan Hansen'. Además, como solistas actuarán cuatro cantantes que conoce a la perfección el director sevillano y que han participado en los más destacados musicales: Killian Donnelly, Mazz Murray, Damian Humbley y Jessie Heart.

—De nuevo lo vemos dirigiendo a la Sinfónica de Sevilla con un programa muy atractivo.

—Es un programa que tenía muchas ganas de hacer con la orquesta. Hace unos años actuamos en Cartuja Center, pero ahora no con el nivel de ahora y en un escenario como el Teatro de la Maestranza. Además, contaremos con cuatro solistas del West End que son maravillosos.

—¿Que opina de que la orquesta se acerque a nuevos públicos con este ciclo 'Feeling ROSS' haciendo proezas como la 'Novena participativa' de la semana pasada?

—Me parece maravilloso. El hecho de que la orquesta de una ciudad se acerque a los públicos y tendencias de esa ciudad me parece un acierto enorme. La orquesta está formada también por gente de muchas inquietudes. Han hecho programas muy variados como el de 'El señor de los anillos'. Eso es compatible con un repertorio sinfónico clásico del máximo nivel, como hace la ROSS con su temporada de conciertos. Grandes orquestas europeas o de Estados Unidos están acercando a los teatros a los nuevos públicos. Es fundamental.

—Junto a la ROSS actuarán cuatro solista que usted conoce a la perfección: Killian Donnelly, Mazz Murray, Damian Humbley y Jessie Heart. ¿Qué me puede decir de ellos?

—Cada vez que organizo un programa de musicales me rodeo de gente de mucho talento y de amigos. A los cuatro los conozco. Con Killian hice 'El fantasma de la ópera' y 'Los miserables'. Con Mazz es la primera vez que coincidimos, pero conozco bien su trabajo. Con Jessie he hecho 'Los miserables' y la conozco perfectamente porque es mi mujer. Con Damian he trabajado en 'Old friend'.

—¿Por qué el musical clásico tiene cada vez más aceptación en ciudades como Sevilla?

—Sinceramente, creo que es poner sobre la mesa al público material que ya conoce. Es hacer que el público pueda recordar su memoria colectiva con estas películas y musicales. En el concierto usaré las orquestaciones originales de todas las películas de Hollywood en casos como los de 'Oklahoma!' y 'La Bella y Bestia'.

—Recientemente ha hecho la supervisión musical de la gira mundial de 'Los miserables-the Arena Spectacular y también ha supervisado 'Miss Saigon' en la Ópera de Sidney, aparte de dirigir 'Old Friends' en Londres'.

—Con 'Old Friends' no sólo he tenido la suerte de hacerlo en Londres, sino que lo estrené en Broadway, En Asia estrenamos la gira mundial de 'Los miserables'. Es un honor que Cameron Mackintosh siga confiando en mí. Hacer 'Miss Saigon' en la Ópera de Sidney fue muy enriquecedor también.

'Los musicales de Londres en Sevilla' Dónde: Teatro de la Maestranza.

Dirección: Paseo Colón, 22.

Cuándo: miércoles 16 de julio.

Horario: 20 horas.

Precio: 30 euros (paraíso) y 35 euros (terrazas).

Entradas: www.rossevilla.es

—¿Ha hablado ya con Lucas Macías para seguir colaborando con la Sinfónica de Sevilla en futuros proyectos?

—No he tenido aún la oportunidad. Este concierto lo tenía en agenda antes de que Lucas entrara como director titular de la Sinfónica. Será un placer para mí conocerlo. Quiero seguir esta relación con la ROSS y el Maestranza. Siempre que ellos quieran, vendré.

—¿En qué nuevos musicales se va a meter en los próximos meses?

—Recientemente me he ido a vivir a una zona de campo en Inglaterra. Mi mujer y yo queremos hacer ahora unos proyectos culturales más rurales. Queremos hacer cosas con niños que no tienen tanto acceso a la cultura. Además, voy a estrenar en madrid 'Los miserables' quince años después de la primera vez que lo hice en esa ciudad.