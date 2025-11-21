OT 2025 confirma la fecha de sus conciertos en Andalucía: ciudades de la gira, fechas y entradas

Son pocos los programas que hoy en día unen a familiares de diferentes generaciones en frente de la televisión, pero Operación Triunfo es uno de ellos. Su inicio en 2001, fue un antes y un después en la televisión española, siendo la final de ... la primera edición el momento más visto en la historia de esta.

Después del parón de emisión, el programa volvió a los televisores por todo lo alto. Tanto jóvenes como adultos, observaron cómo Bisbal le hacía «la cobra» a Chenoa en su reencuentro. Después de ese momento artistas como Aitana o Lola Índigo, empezaron a crecer y llegaron hasta ser grandes artistas.

Finalmente, en 2023 Prime Time compró este programa. Con ello, se consolidó como uno de los programas más seguidos y aclamados en España. De este modo, los jóvenes apasionados por la música ansían disfrutar de Operación Triunfo 2025 en directo.

Con mucha ilusión y emoción, los 16 miembros de la actual edición de Operación Triunfo se subirán a diferentes escenarios distribuidos por toda España. Esta gira dará su pistoletazo de salida en Bilbao el 18 de abril y terminará 6 meses después en Mairena de Aljarafe el 18 de septiembre.

Dentro de las 13 ciudades que harán vibrar, OT cantará sus mejores canciones de esta edición en cuatro provincias andaluzas. Los jóvenes artistas acudirán a Granada, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Fuengirola (Málaga) y Mairena del Aljarafe (Sevilla) para llenar de buenas vibras a sus fans.

Precio

Las entradas para acudir a sus conciertos están ya a la venta en página web. En Granada los precios rondan entre los 38,50 euros y los 66 euros, dependiendo si la entrada es en grada, pista o escenario frontal. Algo similar sucede con Fuengirola, en una actuación con tres entradas posibles: pista (50 euros), gradas (65 euros) y entrada vip (80 euros).

Por otro lado, en Chiclana las entradas generales cuestan 55,10 euros en pista y 71,50 en grada. Sin embargo dentro de las opciones vip existen diferentes opciones como: front stage, terrazas o palco. La primera es algo más asequible, aunque algo más cara que las generales, por un precio de 88,10 euros. Sin embargo, las terrazas y los palcos tienen un valor de 1250 y 2200 euros, respectivamente.

Finalmente, OT cerrará la gira en el municipio sevillano de Mairena del Aljarafe. En este las entradas tendrán el mismo precio que en Fuengirola, costando 50 euros la entrada en pista, 65 euros en grada y 80 en escenario frontal.

Otras ciudades

Además de su paso por la Comunidad Andaluza, la gira de OT 2025 recorrerá otros puntos de España como en Bilbao, A Coruña, Murcia, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia , Santander y Zaragoza, haciendo así que ningún fan se quede sin disfrutar de un concierto de OT en directo.

Gira Operación Triunfo 2026 Bilbao: 18 de abril en BEC

A Coruña: 19 de abril en el Coliseum

Granada: 8 de mayo en la Plaza de Toros

Murcia: 27 de junio en la Plaza de Toros

Madrid: 3 de julio en el Movistar Arena

Barcelona: 10 de julio en el Palau Sant Jordi

Alicante: 17 de julio en el Muelle Live

Valencia: 18 de julio en el Roig Arena

Santander: 24 de julio en Magdalena en Vivo

Fuengirola: 31 de julio en Festival Marenostrum

Chiclana de la Frontera: 8 de agosto en el Concert Music Festival

Zaragoza: 12 de septiembre en el Pabellón Príncipe Felipe

Mairena del Aljarafe: 18 de agosto en el Centro Hípico

Esta gira cierra asi su planificación con gran presencia andaluza, ya no solo por las ciudades que visita, sino por la sangre andaluza que corre en su equipo. Crespo y Cristina son los dos concursantes que volverán a su tierra para cantar ante sus fans arropados de sus familiares y amigos.