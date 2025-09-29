Un podcast Salmón: Osborne, del toro más famoso de España a vender jamones en China La compañía, dedicada a la alimentación gourmet, saldrá de compras para sumar más bebidas a su portfolio Crearon el toro que vigila las carreteras españolas: una ley lo prohibió, pero recibió un 'indulto cultural'

Osborne es una de las 100 compañías familiares más antiguas del mundo -ya existía cuando se inventó la máquina de vapor-. Su negocio se centra en los alimentos gourmet, a los que próximamente sumará nuevas bebidas. Además, son los responsables de mantener al toro más famoso de España y son conocidos por tener un estudiado protocolo familiar: las personas que llevan el apellido no suelen trabajan en la compañía.

Sofía Osborne, la primera presidenta en los 253 años de historia de esta firma, pasa por los micrófonos de Un podcast Salmón para compartir los próximos pasos de la firma.

Esta la apuesta de ABC de Sevilla por dar a conocer historias de empresas. Un podcast Salmón, que cada mes invita a un directivo o emprendedor a compartir las claves de su negocio, está patrocinado por CaixaBank.

La presidenta de Osborne, Sofía Osborne, durante Un podcast Salmón raúl doblado

En los próximos meses, Osborne saldrá de compra para sumar nuevas opciones a su portfolio de bebidas. Más allá de la diversificación, el crecimiento en el extranjero será otra de los objetivos de su plan estratégico. Ahora mismo, China es su segundo mercado y allí se venden uno de cada tres jamones.

Entre otras curiosidades, Osborne recuerda que la compañía encargó en los años 50 una imagen para su brandy Veterano. Más tarde, ese toro en tamaño XXL se hizo un hueco en más de 2.000 vallas que adornaban las carreteras españolas.

Pero entonces, un decreto obligó a eliminar la publicidad que acompañaba a las autovías para no distraer a los conductores. Parecía que el pobre iba camino del matadero, hasta que artistas y buena parte de la ciudadanía salieron en defensa de esa silueta que ya se había integrado en nuestro paisaje. El caso llegó al Tribunal Supremo, que acabó dictando una especie de «indulto cultural».

La presidenta de Osborne durante la grabación del episodio raúl doblado

El estado actual de la marca España, las diferencias generacionales a la hora de afrontar el trabajo o cómo se ha transformado el liderazgo son otras de las líneas que aborda la también presidenta del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Más temas:

España