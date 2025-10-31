UTECA advierte del impacto social de la desinformación y la opacidad de las grandes plataformas digitales

Ángel García-Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha destacado hoy, durante la inauguración de la jornada anual de UTECA —dedicada este año a «La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos»— que «la transformación digital ... del sector audiovisual y publicitario exige una regulación que garantice la transparencia y la pluralidad informativa». En este sentido, ha subrayado que «es fundamental que los sistemas de medición y los procesos de supervisión sean fiables y accesibles, permitiendo a los usuarios y anunciantes tomar decisiones informadas y reforzando la confianza en el entorno digital».

Durante su intervención, García-Castillejo repasó la legislación audiovisual y recalcó que «la credibilidad de los datos y la protección frente a la desinformación son pilares esenciales para un ecosistema audiovisual responsable». A su juicio, «la regulación debe promover mecanismos que aseguren la trazabilidad de los contenidos y la supervisión de los algoritmos, evitando prácticas opacas y favoreciendo la diversidad de perspectivas». En su opinión, «la seguridad y la responsabilidad en los entornos audiovisuales requieren una combinación equilibrada entre supervisión pública y autorregulación sectorial».

El vicepresidente de la CNMC añadió que el derecho de los usuarios a acceder de forma sencilla y visible a una oferta plural de medios «no es solo una cuestión técnica, sino un pilar fundamental para la democracia mediática, la transparencia y la pluralidad».

Por su parte, el presidente de UTECA, Eduardo Olano, destacó durante la apertura del encuentro celebrado en el Espacio Fundación Telefónica que «en estos tiempos de máxima y desigual competencia, la televisión conserva intacta la capacidad de conectar con las grandes audiencias, con responsabilidad y con un renovado compromiso ético y social». Un modo de actuar, señaló, «que la distingue de las grandes plataformas multinacionales, en especial de Google, Meta y Tik Tok».

Olano subrayó que «la excelente valoración social de la televisión contrasta con la de las redes sociales y plataformas, que año tras año ocupan las últimas posiciones en veracidad, confianza y credibilidad». En su intervención, denunció que «la inacción y la irresponsabilidad de las multinacionales digitales están causando graves daños al conjunto de la sociedad. Por acción y omisión, tienen una alta responsabilidad en la proliferación de la desinformación, en la extensión del acoso online, en la adicción de los menores a las redes sociales y en el uso no consentido de nuestros datos personales».

Ante un auditorio que reunió a los principales agentes del ecosistema publicitario, el presidente de UTECA recalcó que «no todos en el mundo audiovisual somos iguales ni actuamos de la misma forma», destacando las diferencias en cuestiones tan relevantes como la protección de los menores, la responsabilidad editorial o la medición de audiencias.

En cuanto al mercado publicitario, Olano apuntó una diferencia clave: «las televisiones ofrecemos a los anunciantes una medición transparente y auditada por terceros independientes. En cambio, las grandes plataformas trasladan al mercado datos opacos y no verificables, que sorprendentemente son aceptados como ciertos por los anunciantes». Recordó, además, la demanda interpuesta en Estados Unidos contra Meta por un grupo de anunciantes que reclaman 7.000 millones de dólares por supuestamente haber inflado sus métricas publicitarias durante más de una década, y se preguntó si algo similar podría estar ocurriendo en Europa.

Con una mirada al futuro, Olano concluyó que «desde UTECA tendemos la mano a los anunciantes y las agencias para trabajar juntos, como hemos hecho siempre, por una publicidad eficaz, transparente y medible, ligada a contenidos y servicios de calidad y responsabilidad».

Durante la jornada, el abogado Thomas Höppner, coautor del informe 'La opacidad como arma. La autopreferencia en la medición de audiencias', fue entrevistado por el director general de UTECA, Emilio Lliteras. Höppner detalló los perjuicios que genera la falta de transparencia de las grandes plataformas digitales —los llamados «jardines amurallados»— para consumidores, anunciantes y competidores. Según explicó, «la opacidad genera sobreprecios, donde los anunciantes pagan cada vez más, pero obtienen menos beneficios».

El jurista advirtió que estas prácticas acaban trasladando los costes al consumidor, ya que las plataformas «se aprovechan subiendo artificialmente los precios, que acaban pagando los consumidores al verse obligados los anunciantes a subir el precio de sus productos». También señaló la frustración de las marcas ante la imposibilidad de acceder a datos claros y comparables dentro de esos entornos cerrados, y recordó que los medios tradicionales —televisión, radio y prensa— ofrecen al mercado datos «totalmente transparentes y auditados».

En el marco del encuentro, la consultora Dos 30 y Sigma Dos presentaron el barómetro sobre la percepción social de la publicidad en abierto, elaborado en colaboración con UTECA. El estudio, expuesto por el CEO de Dos 30, Chema García, refleja la alta valoración de la televisión frente a las redes sociales en atributos de gran relevancia para los anunciantes.

Según el informe, un 63,4% de los encuestados confía más en las marcas anunciadas en televisión, frente al 12,1% que lo hace en redes sociales. La televisión también lidera el recuerdo publicitario, con un 72,4%, frente al 14,8% de las redes. En términos de atención, uno de los factores más valorados por los anunciantes, vuelve a imponerse con un 61,5% frente al 22,2%.

El barómetro también indica que ocho de cada diez personas prefieren ver publicidad en pantalla grande. Un 73,1% considera que los anuncios televisivos son los más impactantes, emotivos y espectaculares, mientras que solo un 19,8% se inclina por las redes sociales.

La jornada, que contó con el apoyo de Moeve, la Universidad Nebrija, IDEQUO, Tuio y PwC, reunió a más de una veintena de ponentes. En la mesa sobre 'Transparencia, medición y credibilidad', moderada por José Luis Pérez (TRECE), participaron Javier Andrés (Atresmedia Publicidad), Esther Balbací (Publiespaña), Miguel Ángel Fontán (AIMC), Paco González (Observatorio Nebrija-Presidentex), Francisco Rionda (Asociación Española de Anunciantes) y Rafael Urbano (Carat).

En la mesa 'Entornos seguros, responsables y confiables', moderada por Rafael Latorre, director de La Brújula de Onda Cero, intervinieron Nacho Cardero (El Confidencial), Carlos Franganillo (Informativos Telecinco), Sandra Golpe (Antena 3 Noticias 1), José Luis Hornillos (TRECE) y Encarna Samitier (20 Minutos).

La jornada concluyó con una mesa redonda sobre 'Nuevos caminos de la publicidad: oportunidades, tendencias, demandas y retos', moderada por Marta Perlado. En ella participaron Elena Cabrero (Moeve), José Miguel García-Gasco (Atresmedia Publicidad), Alberto Gutiérrez de León-Sotelo (PwC España), Davide Mondo (Publiespaña), Félix Muñoz (IE Business School), Juan Manuel Ramírez (Asociación Española de Estrategia) y Pepa Rojo (Club de Creatividad).