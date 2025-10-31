Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Un muerto y un herido grave por una explosión en la base militar de la Legión en Almería
Última hora
Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas de Madrid y Barcelona

UTECA advierte del impacto social de la desinformación y la opacidad de las grandes plataformas digitales

Durante su jornada anual, Ángel García-Castillejo, vicepresidente de la CNMC, ha destacado que «la transformación digital del sector audiovisual y publicitario exige una regulación que garantice la transparencia y la pluralidad informativa»

'Revolución' en Telecinco: 'Gran Hermano' salta a las tardes para aupar los informativos con Jorge Javier Vázquez

UTECA advierte del impacto social de la desinformación y la opacidad de las grandes plataformas digitales

ABC

Ángel García-Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha destacado hoy, durante la inauguración de la jornada anual de UTECA —dedicada este año a «La publicidad ante la jungla digital: oportunidades, retos y riesgos»— que «la transformación digital ... del sector audiovisual y publicitario exige una regulación que garantice la transparencia y la pluralidad informativa». En este sentido, ha subrayado que «es fundamental que los sistemas de medición y los procesos de supervisión sean fiables y accesibles, permitiendo a los usuarios y anunciantes tomar decisiones informadas y reforzando la confianza en el entorno digital».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app