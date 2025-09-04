Telecinco estrena '¡Vaya fama!', el «corazón divertido» de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez

Telecinco estrena este sábado '¡Vaya fama!', el nuevo programa del corazón con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez. La cadena renueva las mañanas del fin de semana con un espacio en directo que abordará la actualidad del mundo de corazón desde una perspectiva distinta: irreverente, divertida, ... ácida, y con un punto provocador, pero, en palabras de sus presentadores: «Sin intención de herir a nadie. El corazón está, en todo caso, para entretener».

Lasvignes y Ramírez -que jugarán con un dúo de poli bueno y poli malo- moderarán debates, darán paso a reportajes y anunciarán exclusivas, acompañados de un nutrido grupo de colaboradores con larga trayectoria en prensa rosa y los formatos televisivos de crónica social. Nombres como Makoke,Carmen Borrego, Alejandra Rubio, Marta Peñate, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Suso, Gema Fernández, Tino Torrubiano o Diego Reinares darán su opinión sin filtros sobre los gestos, decisiones y comportamientos de los personajes más mediáticos, siempre con el objetivo de poner a cada famosos «en el lugar que se merece».

El lado bueno y el lado malo

'¡Vaya fama!' será un espejo de cómo la sociedad percibe y comenta los comportamientos de las figuras más mencionadas del país. El elemento más singular del espacio son 'Los Famosetes': pequeñas figuras de resina 3D elaboradas por artesanos -a partir de una foto de los famosos pasadas por un filtro de inteligencia artificial- que ocuparán un lugar en el 'Escaparate de la fama', dividido en la estantería de 'La buena fama' y de 'La mala fama'. Así, durante el programa los espectadores tendrán que decidir mediante votaciones en la web dónde se sitúa cada celebridad a partir de su propia impresión sobre ellos. De esta manera, la audiencia tiene un papel protagonista a la hora de juzgar el comportamiento de los famosos y marcar el pulso del programa. Sin embargo, la dinámica no se limitará al debate en plató: habrá reporteros adicionales y una «reportera infiltrada» en Honduras (Raquel Muñoz Campoy), cuya misión será conseguir información propia y exclusiva.

Algunos de 'Los famosetes' que veremos en el programa EP

Desde el set, por su parte, se avisará a los espectadores de noticias de última hora, exclusivas, o acontecimientos inesperados. Para los que no hayan podido enterarse de aquello que ha sucedido durante la semana, el programa se encargará de resumirlo en una sección llamada 'A 2x'; un repaso exprés que sintetizará todo lo que ha ocurrido en los últimos días a gran velocidad. Con todos estos ingredientes, el programa nace con la ambición de convertirse en la nueva cita imprescindible de los fines de semana y consolidar un estilo propio donde el entretenimiento y a crónica social se entremezclen en clave de espectáculo.

Cristina Lasvignes afronta este reto con entusiasmo. La periodista recuerda que la llamada para el casting llegó cuando se despedía con nostalgia de 'El diario de verano': «Estaba ya con mi corazón encogido, contando los días que me quedaban, y de repente me proponen una prueba. Me dejé llevar, como siempre hago, y a los dos días me dijeron que me habían elegido. Fue un subidón». Sobre el tono del espacio, es tajante: «No queremos hacer un programa hiriente. Ojalá consigamos que los famosos se relajen, que entren en el juego y que todos podamos reírnos un poco. Estamos en una época de mucha tensión y necesitamos desengrosar».

Para Lasvignes, '¡Vaya fama!' es la oportunidad de recuperar el espíritu divertido de la televisión: «Yo no me considero cotilla, me considero curiosa. Y creo que desde esa curiosidad podemos hacer algo muy digno y muy entretenido». La presentadora también se muestra ilusionada con el equipo que la acompaña, especialmente con periodistas como Antonio Montero o Diego Reinares: «Han vivido de cerca toda la historia reciente de la prensa rosa. Me encanta escuchar sus anécdotas, me generan una curiosidad infinita»:

Fran Ramírez, que da el salto de reportero a presentador, comparte la misma ilusión: «Estoy súper contento, agradecido y feliz. Cuando me dijeron que iba a ser un programa de corazón divertido, pensé: es justo lo que me gusta, pasarlo bien y contar las cosas con un humor diferente. Y sí, el salseo también me gusta, qué le vamos a hacer». Sobre su primer reto frente a la cámara, asegura: «Me emociona. Es un género que he trabajado mucho y en el que me siento muy cómodo. Salí del casting con muy buenas sensaciones. Pensé: 'igual no me cogen, pero he hecho lo que sé hacer y lo que soy. Y si les encaja, perfecto'. Y al parecer ha habido 'match'».

Cambiar el corazón

El 'match', de hecho, también ha surgido entre los presentadores, pues ambos coinciden con la visión de que '¡Vaya fama!' no busca herir: «No es nuestra intención para nada. Lo que queremos es quitarle hierro, tomarnos el corazón con ironía, como cuando comentas con tus amigos en un bar: '¿Has visto lo que le ha pasado a fulanito?'. Eso es lo que queremos trasladar al plató. Bueno rollo, risas, y nada de enfados», alega, en este caso, Cristina Lasvignes. Aunque reconoce que en ocasiones puede haber roces, su filosofía es cara: «Si un famoso acaba en la balda de la mala fama, que se lo tome como un juego. A lo mejor hasta le sirve para reflexionar. Al final es una figurita en una estantería, no un juicio real».

Ramírez, continuando con su 'match', destaca la conexión con Lasvignes: «Nos hemos conocido esta semana, pero desde el primer momento ha habido química. Todo el mundo me hablaba maravillas de ella, y a ella le decían lo mismo de mí. Nos hemos entendido genial y eso se va a notar en la pantalla». Sobre el estilo del programa, lo define como «dinámico, con espacio para improvisar. Tendremos un guion básico, pero la mayor parte dependerá de lo que surja en el plató con los colaboradores. Eso me motiva muchísimo, porque la tele es juego y diversión, y más aún en fin de semana».

Con todo, Fran Ramírez afronta el estreno con ilusión y sin miedo a las comparaciones con 'Socialité': «No siento presión, es un programa diferente. En televisión todos los formatos tienen su ciclo. Lo importante es que aquí vamos a pasarlo bien». Cristina Lasvignes lo resume así: «Al final, lo que más me ilusiona es poder contagiar el desenfado. Reírnos un poquito, relativizar y dejar atrás tanto cabreo. Eso es lo que espero de '¡Vaya fama!'».

Con un equipo de colaboradores veteranos, secciones innovadoras y un tono fresco, '¡Vaya fama!' busca desdramatizar la crónica social y recuperar el espíritu lúdico de la televisión. Lasvignes y Ramírez prometen risas, curiosidad y complicidad con el espectador, demostrando que, incluso en el mundo del corazón, se puede entretener sin perder el buen humor.