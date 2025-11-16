Suscríbete a
Seis chicos con síndrome de Down rompen prejuicios con 'El camping'

El nuevo programa de Telemadrid llega este domingo de la mano de Elena Furiase, que acompañará a modo de presentadora a estos participantes en un campamento a modo de docureality durante nueve días

Elena Furiase: «Tengo más miedo de que me encasillen como la «hija de» que de un personaje»

Los chicos junto a Elena Furiase en 'El camping'
Los chicos junto a Elena Furiase en 'El camping' Telemadrid
Clara Molla Pagán

Emilio, Irene, Álvaro, Cristina, Lucía y Kocus son seis chicos, algunos jóvenes y otros no tanto, que han decidido irse nueve días a Camping Osuna con una condición, que todo quede grabado. No se conocen de nada, aunque les une una cosa: tienen síndrome de ... Down. Telemadrid estrena este domingo a las 21.45 'El camping', el nuevo docureality de vocación social que aborda la discapacidad intelectual desde una mirada cercana, positiva y libre de prejuicios. Al menos, esa es su premisa. Y lo hace con una presentadora que, asegura, ha sido un antes y un después grabar este programa en muchos sentidos: Elena Furiase. «Este programa no me hizo dudar ni un minuto. La palabra docureality asusta, pero no es cómo me había imaginado. Yo tenía mis prejuicios y no sabía cómo los tenía que tratar, y me he dado cuenta de que lo tengo que hacer como cualquier otra persona, porque son iguales», reconocía la actriz emocionada durante la presentación mientras los chicos, sentados entre el público, no podían evitar sonreír emocionados y reír.

