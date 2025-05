Salen a la luz unos audios de Alejandra Rubio haciendo un traje a Carmen Borrego: «Es subnormal»

Nueva guerra en el clan Campos. Vaya la que se avecina, o más bien la que ya está aquí, después de que en 'TardeAR' (Telecinco) hayan emitido los audios enviados entre Alejandra Rubio y una persona íntima con la que se evidenciaba confianza, a la que llamaba «gordi», unos mensajes en los que le da la estocada ¿final? a su tía, Carmen Borrego. Frank Blanco y Verónica Dulanto no han dudado en compartir ese material multimedia y rápidamente se han dado las reacciones en el entorno de Rubio, con conexiones tanto de Terelu como de Carmen para puntualizar cosas respecto a lo sucedido.

Estas rápidas intervenciones no han de extrañar a tenor de lo que dice Alejandra en los citados mensajes. En el primero, que tiene una duración de casi un minuto, se evidencia «un ataque frontal contra su tía, en términos poco amigables», como adelantaban los colaboradores del programa. En el mismo dice cosas como: «Mi tía es subnormal, gordi, y ya está. Que se ha marcado una exclusiva enseñando la casa de mi abuela, la de Málaga, y es heavy, con fotos de ella hasta sentada en la casa de mi abuela»; «Yo he flipado porque con eso este tío se ha marcado un artículo», en alusión al periodista que firmaba el reportaje.

La cosa no queda ahí. Hay un segundo mensaje donde refiere: «Ha contado como que mi madre le ha dado permiso pero yo he hablado con mi madre y ella no le ha dado ningún permiso. Dice que mi tía se lo contó y que ella se quedó callada, y ahí ya le dijo '¿qué pasa? ¿Que no puedo?' Y mi madre no quiere movidas con ella, pero le dejó muy claro que su actitud no le gustaba». Como se adelantaba, el contenido es, cuanto menos, polémico, pues desde hace un tiempo la relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio ha estado en el foco y las diferencias entre ellas se han evidenciado en diferentes ocasiones, pese a que ambas lo niegan.

Sobre las reacciones, Leticia Requejo ha contactado con Terelu vía mensajes y esta ha mostrado su enfado, llegándole a decir «si lo llegáis a poner antes, no habría ido», refiriéndose a su presencia en el plató de 'TardeAR' hace una semana. También ha llegado a escribirle: «Hala, ya vais a conseguir subir la audiencia con nosotras de nuevo».

Respecto a Carmen Borrego, esta ha sido contactada por teléfono, llamándola. ¿El resultado? «Tiene el teléfono apagado?», ha sentenciado Frank Blanco. Verónica Dulanto ha despedido el tema anunciando que el miércoles 14 de mayo «gordi estará aquí con nosotros, y José María Almoguera también».