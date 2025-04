RTVE regala a los ex de 'Sálvame' un desfile de orgullo a su medida

Clara Mollá Pagán Madrid 28/04/2025

Si hace un año a Belén Esteban le hubieran dicho que competiría directamente con Jorge Javier Vázquez o Sonsoles Ónega no se lo hubiera creído. Pero ganas no le faltaban. Ya lo decía estas navidades a los periodistas: «Te digo una cosa. Me encantaría competir contra cualquiera de los dos». Los sueños, a veces, se hacen realidad y Belén Esteban hoy cumple uno. Pero no solo ella, también María Patiño, Kiko Matamoros, Chelo Cortés... 'La familia de la tele', este nuevo programa que cobrará vida con Inés Hernand y Aitor Albizua como presentadores, entra este lunes por la puerta grande en Prado Rey con un desfile que contará con más de 1.000 invitados, 100 VIP, espectáculos callejeros, música y carrozas que se contará en directo desde La 1 con Paloma del Río y Cayetana Guillén-Cuervo como presentadoras. Además de las carrozas y las más de 1.000 personas invitadas, fuentes internas de RTVE indicaron que al ensayo general acudieron grupos folklóricos, tambores de la Alcarria, gigantes y cabezudos, y se pudo ver coches clásicos y motos.

Los ex de 'Sálvame' emprenden una nueva aventura, esta vez en la televisión pública, con la misma esencia, aunque en un distinto formato, que Telecinco quiso despreciar. El universo de 'Sálvame' tiene un nuevo hueco en la televisión pública gracias a la llegada de José Pablo López, que ya apostó por Esteban antes incluso de estar en la presidencia de RTVE. El aterrizaje de Sergio Calderón como director de TVE también ayudó, ya que fue uno de los padres de 'Ni que fuéramos shhh' y antiguo miembro de La Osa producciones.

Esta productora emprende un nuevo camino en la televisión y quiere hacerlo a lo grande, con orgullo, sin tapujos, defendiendo lo que han hecho siempre. Eso sí, encima de una carroza, al más puro estilo de lo que han hecho siempre. Pero esta invasión no empieza ahora, sino que viene de antes, cuando Esteban cuando se coló en la Copa del Rey. También con las cuatro visitas a 'La Revuelta'. Aunque quieren hacer las cosas de otra manera distinta a como lo han hecho hasta ahora. «En este tiempo he aprendido a hacer corazón sin hacer daño», decía Kiko Matamoros a ABC. El nuevo formato, al estilo de un magacín donde abordarán temas de actualidad, salud, sociedad... ayuda mucho.

El goteo en TVE de aquellos 'huérfanos' que se quedaron sin cadena tras cerrar 'Sálvame' comenzó en 2023, con Lydia Lozano, Chelo Cortés, Terelu Campos... Todos ellos encontraron un espacio en formatos como 'Mañaneros', o talents como 'Bake off' o 'Bailando como puedas'. Sin embargo, estos «monstruos televisivos» no tenían un lugar con la esencia de la antigua Fábrica de la tele. Pero eso ha cambiado y el nuevo rumbo que ha dado RTVE les da la bienvenida mientras desfilan por Prado de Rey. La movilización para este acontecimiento «sin precedentes» ha sido motivo de fiesta, pero de incertidumbre para algunos trabajadores, que han mostrado su «preocupación» por la cantidad de personas que acudirán «a un lugar de trabajo» que podría perjudicar «la jornada laboral y la seguridad».