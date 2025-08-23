RTVE confirma el fichaje de Gonzalo Miró: copresentará un nuevo programa junto a Marta Flich

Con septiembre a la vuelta de la esquina, la rutina habitual de antes del verano está a punto de llegar. Se acaban las vacaciones, empieza un nuevo curso escolar y todo vuelve al ritmo cotidiano que suele ser diferente en julio y agosto.

Esto se aplica a muchos ámbitos diferentes y, en el televisivo, también se hace notar esa 'vuelta al cole' de los diferentes programas y emisiones que suelen tener cabida durante todo el año y hacen un parón durante el periodo estival.

En este sentido, septiembre también supone un momento del año en el que se aprovecha para lanzar nuevos proyectos en televisión, renovar algunos rostros y apostar por programas más acordes con la actualidad para intentar atraer a la audiencia.

Esta es la estrategia que siguen la gran mayoría de las cadenas españolas y, la pública no se queda atrás. Según han anunciado desde RTVE, la próxima temporada de La 1 trae el estreno del magacín 'Directo al grano', nuevo programa «con una estructura flexible y diversas secciones» que combinará «mesa de análisis, reportajes o conexiones en directo», indicaban desde la cadena pública.

📺 @rtve prepara 'Directo al grano', nuevo magacín presentado por Marta Flich (@martaflich).



— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 14, 2025

Gonzalo Miró, fichaje para la nueva temporada de La 1

Además de la presentadora, uno de los ingredientes que ha llamado la atención del público y las redes sociales ha sido el anuncio del que va a ser copresentador del programa: Gonzalo Miró. Este fichaje supone el regreso del tertuliano a RTVE después de pasar por cadenas como La Sexta o Antena 3, pues ya formó parte de la pública hace unos pocos años en 'Ahora o Nunca' o en 'La hora de La 1'.

Sin embargo, lo que a muchos llama la atención es que el papel de Miró será más protagonista que en otras ocasiones, ya que antes solía ser colaborador o tertuliano y ahora copresentará el programa junto a Marta Flich. Así han definido la figura de Miró desde RTVE:

«Analista político y comunicador, Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad ('La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo'). Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado».

Gonzalo Miró será copresentador de 'Directo al grano' junto a Marta Flich (@martaflich).



🔸 Juntos conforman una pareja televisiva experimentada con estilos complementarios.



📺 Muy pronto en @rtve
— RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 21, 2025

Gonzalo Miró, ilusionado con su nuevo proyecto en RTVE

Además, el hijo de la reputada directora de cine Pilar Miró expresó ante el ente público su entusiasmo por formar parte del nuevo proyecto 'Directo al Grano':

«Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano». «Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos».

Por el momento, RTVE no ha detallado el día de estreno del programa ni la franja horaria en la que se emitirá, aunque el anuncio de sus fichajes para este nuevo magazine ya está dando de qué hablar.