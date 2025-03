Circuncisión ¿sí o no? La joven rabina Léa se enfrenta en el primer capítulo de 'El sentido de las cosas' (Max) a las dos posiciones mantenidas por una joven pareja con su hijo recién nacido. La serie francesa que sucede en Estrasburgo está basada, ... aunque no de manera muy literal, en 'Vivir con nuestros muertos' (Asteroide), de Delphine Horvilleur. Creada por Noé Debré y Benjamin Charbit, es una historia de humor y drama protagonizada por Elsa Guedj. Arranca con los primeros pasos de la rabina. Delphine Horvilleur, el modelo, tuvo que ordenarse en 2008 en Nueva York porque las mujeres no podían hacerlo en Francia. Fue periodista, corresponsal de la televisión francesa en Israel y acabó siendo la rabina más famosa de Francia. Ofició el funeral de Simone Veil. En Asteroide, además de 'Vivir con nuestros muertos', está 'Madres, hijos y rabinos'.

Me gustan las series de judíos más allá de las que tengan que ver con el Holocausto. También las comedias como 'Transparent' y la más reciente 'Nadie quiere esto', con Kristen Bell y Adam Brody. Ahora, el 'El sentido de las cosas'. Nada que ver la francesa con el guapetón de Brody. Erin Foster, la creadora de la serie americana también desarrolló la historia a partir de sus experiencias al casarse con un judío. Se avecina segunda temporada.

En Apple TV+ tenemos 'The Studio', otra comedia. Esta, de Seth Rogen, va de reírse de la industria del cine. Nada de 'Cautivos del mal'. Cautivos de la tontería de ejecutivos y espectadores. El Hollywood borrico en los despachos de un gran estudio de cine. Cada capítulo es una fase del proceso de producción.

Algo de autobiográfico tiene 'The Studio'. Lo que hay en Seth Rogen, que también se inspiró en 'The Larry Sanders Show', que iba de un programa nocturno de televisión. Además, habló con grandes prebostes del cine. Lo que me gustan también (más) las series sobre la televisión. La de Larry Sanders, 'Studio 60', 'Rockefeller Plaza', 'The Morning Show'. Rogen pensó, volviendo a ver lo de Larry Sanders, que por qué no trasladar ese tono a un estudio de cine. El tono resultante es el mismo de 'Hacks'. Y esto ya es Hollywood. Vaya, que no es una serie francesa mona. Es el despliegue de Tarantino en 'Érase una vez en Hollywood'. Seth Rogen, además de creador y uno de los guionistas y directores, es Matt, el recién nombrado mandamás de Continental. El superjefe es Bryan Cranston («no hacemos cine, hacemos películas», que es el «soy mayorista, no limpio pescado» de aquí). Todo a lo grande. Y sí, también planos secuencia a tutiplén. Matt quiere hacer 'Annie Hall' o 'La semilla del diablo', pero le imponen franquicias truchas. Actores y directores hacen de sí mismos (Martin Scorsese). Otros, no, como Bryan Cranston. Una de las protagonistas es la maravillosa Kathryn Hahn, que, mira, era rabina en 'Transparent'. ¿Circuncisión? Aquí quiere cortar a Matt la… En fin, lo que rima con olla.