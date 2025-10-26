Suscríbete a
Rosa Belmonte

El otro día me preguntó una amiga joven si veía 'Teresa de Jesús' (RTVE Play). Claro. Es como si me preguntas si te lees 'Los papeles póstumos del club Pickwick'. Pero prepárate para escenas largas. Quizá, también como los jóvenes, me habré acostumbrado ... a lo corto, a lo que cambia, a otra cosa. Para vacunarme de la tentación siempre tengo presente la sabiduría de Pinito del Oro: «No sé si el circo ha perdido categoría o es el público es que la ha perdido y no sabe apreciarlo».

