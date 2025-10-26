El otro día me preguntó una amiga joven si veía 'Teresa de Jesús' (RTVE Play). Claro. Es como si me preguntas si te lees 'Los papeles póstumos del club Pickwick'. Pero prepárate para escenas largas. Quizá, también como los jóvenes, me habré acostumbrado ... a lo corto, a lo que cambia, a otra cosa. Para vacunarme de la tentación siempre tengo presente la sabiduría de Pinito del Oro: «No sé si el circo ha perdido categoría o es el público es que la ha perdido y no sabe apreciarlo».

Y esto de la serie de Josefina Molina protagonizada por Concha Velasco era para ir a Pantomima Full. A 'Entrepreneurs' (Disney +), ficción que han estrenado Rober Bodegas y Alberto Casado con el patrocinio de Álex de la Iglesia, que hasta dirige algunos capítulos. Y sí, parte de la fórmula de los 'sketches' cortos de Pantomima Full donde se ríen de los tontos contemporáneos para armar una historia de diez capítulos con todos esos cantamañanas y vende humos que tanto nos gustan en píldoras. Parece lógico que si te gustan los vídeos también te guste la serie. Sobre todo si, además, aparece Victoria Martin, una de las personas más graciosas de España.

En 'Entreperneurs', No comfort zone es un 'coworking' (todo con perdón), una empresa fundada por uno de esos tontos (financiado por papá), interpretado por Rober Bodegas, asociado con otro más tonto (Alberto Casado), un gurú de frases vacías. Emprendedores de pacotilla y muchas palabras en inglés, idea de uno de los 'sketches' de Pantomima Full. ¿Había necesidad de extender lo que tanta gracia tiene? Hombre. Santiago Amón decía que se podía seguir pintando después de 'Las Meninas', pero no hacía falta. Tampoco hacía falta seguir escribiendo novelas después del Quijote, Dickens, Tolstoi o Flaubert, pero no se ha parado. A mí los vídeos cortos de Pantomima Full me gustan más que 'Entreperneurs' y más que 'Portlandia', serie tan extravagante como divertida. Una mirada brillante a la gilipollez. Lo que había en la cabeza de Fred Armisen y Carrie Brownstein, creadores, guionistas y protagonistas, mostraba lo ridículos que somos. Aquel desfile del día del orgullo alérgico…

También han estrenado 'Pequeños desastres' (HBO), que adapta una novela de Sarah Vaughan -la escritora, no la cantante-. Es como Elizabeth Taylor, que hay una actriz y una novelista. La autora de 'Anatomía de un escándalo', también lo es de 'Pequeños desastres', protagonizada por Diane Kruger, mujer perfecta que lleva a su hija al hospital con una fractura craneal. Y sus explicaciones no tienen sentido. Es de la estirpe de 'Big Little Lies'. A la vez tiene el tono de una película de Antena 3 los sábados por la tarde (ya he dicho muchas veces que eso no tiene nada de malo si es lo que quieres ver).

Habrá que esperar el 4 de noviembre para ver 'Todas las de la ley', la serie de abogadas de Ryan Murphy en Disney + con Kim Kardashian y Glenn Close. Ojalá sea tan circo y tan mamarracha como parece.