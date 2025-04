Cuando veo una serie como 'Boiling Point' (Movistar Plus+), me parece poco dinero el que se paga por el menú de DiverXO. 450 euros la última subida de Dabid Muñoz. Sin vino. Siempre será más barato ese capricho de vez en cuando ... que los 50 o 60 euros de los habituales restaurantes de medio pelo y tontería entera. Qué tensión, qué exigencia, cuanto «¡sí, chef!» como de 'La chaqueta metálica'. Pasaba también en la primera temporada de 'The Bear', aunque sólo hicieran bocadillos. En la serie de Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) ya avisaban de que estaban pasando por detrás. La referencia de 'Boiling Point' no es 'The Bear' sino 'Hierve' (Filmin), la película de Philip Barantini, que ya tenía a Stephen Graham (aquí productor) y que en el original es 'Boiling Point'. Y que venía de un corto de 2019 del mismo título igualmente dirigido por Barantini y protagonizado por Graham. Se tradujo la película, pero no la serie. Cosas que pasan. Hombre, si hubiese sido una película de mucho éxito seguro que el título sería el mismo.

En 'Boiling Point' Graham hace un tiempo que ha colapsado y al frente del restaurante pijo de Londres de comida norteña (sea lo que sea) está Carly (Vinette Robinson), que también viene de la película. Como Hannah Walter (Emily), que es la mujer en la vida real de Graham (la que le lleva las sobras en el primer capítulo, el único que he visto). Tiene gracia cuando unos inversores piden aceitunas en el aperitivo y, aunque se las ponen, parece que hayan pedido chuletas de armadillo. A veces tengo hartazgo de cocinas y emplatados (en programas o en ficciones), aunque si pillo el programa de los expertos en parrillas, me quedo. Qué de cosas se pueden hacer en una barbacoa profesional. Y, bueno, si ponen un nuevo policial y no nos parece un género gastado, por qué iban a serlo cocinas y restaurantes. Lo mismo veo 'Policías con carácter' en Calle 13 que 'The capture' en Movistar Plus +. Aunque, qué quieren, una está esperando en Calle 13 a que vuelva Mariska con la nueva temporada de 'Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales'. Por muchas series que estrenen, seguirá siendo la mejor. Noticia Relacionada 'Boiling Point', una cocina inglesa a la sombra de 'The Bear' L. C. Lo que ha estado hirviendo es el asunto Escassi. Mucha Begoña Gómez en los periódicos, pero de lo que hablaba la gente era de Álvaro Muñoz Escassi. La televisión normaliza las cosas. Todas. Y seguramente ha hecho Escassi más por las mujeres trans que las atolondradas leyes. Fue a 'De viernes' y dijo: «Yo veo a una mujer. Para mí es una mujer». «No comprendo que lo que esté en boca de todo el mundo es que yo he tenido una relación sexual consentida con una mujer trans. El delito de todo esto es que me han chantajeado». Este macho ibérico con gafas y mirada azul tuvo su propio programa de conquistador, 'I love Escassi'. Había dos grupos de candidatas en el espacio Telecinco, veinteañeras y más mayores. Hoy habría alguna trans. No es ningún punto de ebullición. I love Escassi.

