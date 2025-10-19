Suscríbete a
Keri tampoco se ha convertido en Chanquete

'La diplomática' es entretenida, divertida, con ritmo. Aspira a la superclase, pero no es la joya de 'The Americans'

Natalia Millán y Elena Irureta juntas. ¿Qué más quieres?

Escena de 'La diplomática'
Escena de 'La diplomática'
Rosa Belmonte

Se quedó la segunda temporada de 'La diplomática' más arriba que el día que dispararon a J.R. Ya está la tercera en Netflix y el primer capítulo acaba con otra sorpresa mayúscula. Keri Russell, nuestra Felicity, venía de hacer 'The Americans'. Es ... como cuando Concha Velasco terminó 'Teresa de Jesús' e inmediatamente hizo la revista 'El pájaro de fuego' en TVE. Aunque no me consta que Keri Russell quisiera evitar convertirse en Chanquete, que es lo que siempre dijo Concha Velasco.

