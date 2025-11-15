Rhea Seehorn dijo sí a Vince Gilligan, como Marisa Berenson a Kubrick. Sin haber leído el guión. La primera, el de 'Pluribus' (Apple TV). La segunda, el de 'Barry Lyndon' (la nieta de Elsa Schiaparelli se dio cuenta de que casi no ... pintaba nada en la película cuando lo leyó, pero qué más daba). Seehorn ya había trabajado con Gilligan en 'Better call Saul', así que tenía claro su sí, aunque no supiera cuál era su nuevo proyecto. Ciencia ficción psicológica, le dijo. Qué locura, pensó ella al leer la trama. En 'Pluribus', aunque trate de algo así como una invasión extraterrestre, los que vienen no son los lagartos de 'V'. Son gente amable, como los Fernández. Carol, el personaje de Seehorn, los odia. Y como ella, inmune a la nueva felicidad y pensamiento único, hay una docena de personas en un mundo en que la felicidad ha llegado como la peor de las epidemias.

No sabía que esta desconcertante serie (Gilligan te lleva por un sitio que no es el que creías) me iba a gustar tanto. Tampoco que 'Anatomía de un instante' me iba a gustar menos de lo que pensaba. La adaptación de la novela de Javier Cercas dirigida por Alberto Rodríguez y que Movistar Plus + estrena el jueves (20-N) es quizá demasiado didáctica. Será problema mío. Ignoro si eso es una imposición (la presunta necesidad de dar triturada la comida al espectador), pero tanta repetición para que nos quede claro todo lo que se está contando resulta un poco molesta. A lo mejor debe ser así. Lo que me encanta es la caracterización de los actores. Álvaro Morte como Suárez, Eduard Fernández como Carrillo, Manolo Solo como Gutiérrez Mellado, Juanma Navas como Armada. Me hace gracia Pedro Casablanc como Teodulfo Lagunero y no sé si Miki Esparbé como don Juan Carlos está peor que Juanjo Puigcorbé en 'Felipe y Letizia'.

Lo que me cuesta es ver a David Lorente como Tejero. No porque lo haga mal, que está fantástico, sino porque David Lorente es de esos actores que caen bien hagan lo que hagan (recuerden al conductor de autoescuela de 'No me gusta conducir'). Y me cae bien, aunque haga de Tejero (pero bueno, lo cierto es que Tejero resulta ser mejor tipo que Armada). También me parece gracioso que Alejandra Onieva sea Carmen Díez de Rivera, que tampoco tiene un gran papel. Ya sé que se trata del golpe, pero el retrato de Suárez se me queda corto y demasiado esquemático en su ascenso. Este Barry Lyndon abulense merece que se cuente más.

Carol, la protagonista de 'Pluribus', es una escritora de novela romántica con tanto éxito comercial como amargura personal. Y es muy graciosa. A veces, la actriz americana me recuerda a Eva Martín, la añorada marquesa de 'La Promesa'. Me gusta pensar en la marquesa enfrentándose a todos esos humanos (o extraterrestres) abofeteables por pánfilos. La persona más desgraciada tiene que salvar al mundo de un golpe de felicidad. Enfrentándose a la inaguantable amabilidad de los extraños.