Primero se va la marquesa y luego se va Petra. ¿Pero qué están pensando en 'La promesa'? ¿Cómo van a despedir a Petra? Porque la marcha de Jana me da igual. ¿Pero las malas? Venga ya. Como una telenovela es una telenovela, siempre ... podemos esperar que vuelvan. Ni el personaje que interpretaba Eva Martín ni el de Marga Martínez están muertos. E incluso muerto volvió Bobby Ewing a 'Dallas'. La audiencia había ido a peor, así que Patrick Duffy regresó a la serie. Lo solucionaron con que había sido un sueño de Pamela (Victoria Principal, su mujer). Una mañana se despierta y se lo encuentra duchándose. Quien sí está muerto es Jesús de la Reina (Alain Hernández) en 'Sueños de libertad'. Han traído a un primo para hacer de malo. Pero ahí seguía María (Roser Tapias) haciendo de las suyas. Se ha caído y se ha roto la columna. Un clásico de telenovela: la villana en silla de ruedas. Aunque la más recordada es Mirtha Ibarra en 'La verdad de Laura'. Y fingía. Era mala hasta para eso.

A veces las de las sillas de ruedas no son las malas. Por ejemplo, la hija de Victoria Ascanio en 'Cristal', a la que se referían como «paraliticada». Me dirán que de qué demonios hablo, pero cuando madre e hija, Lupita Ferrer y Gigi Zanchetta, vinieron a España en pleno éxito de 'Cristal' se armó un lío que ni el tumulto que se produjo cuando Jorge Negrete llegó a la Estación del Norte. La más famosa de las que iban en silla de ruedas no era ni la protagonista de 'María la del barrio', pero es la más recordada porque la mala Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) le gritaba: «¡Maldita lisiada!».

Volviendo a 'Sueños de libertad', María no tiene movilidad por debajo de la cintura y ha entrado en el olimpo de las villanas impedidas. Como máximo malvado, a la espera del primo, sigue Pedro Carpena (Juanjo Puigcorbé). El actor catalán también participa en 'Weiss & Morales'. De pronto, no estás mirando a la tele, lo escuchas ahí y estás oyendo a Pedro Carpena. Pero eso no pasa con 'Felipe y Letizia' cuando hace de Don Juan Carlos. Estoy hablando en presente porque 'Felipe y Letizia' (2010) está en Netflix. Y según la plataforma, es la número 1 de las series. No sé. «Sentimental. Conmovedora. Drama» son las palabras con la que la describe Netflix. ¿Drama? A ver, la serie de Telecinco no es que sea una comedia, ni siquiera involuntaria. Es una fiesta.

No me acordaba de que Elena Irureta hacía de madre de Letizia Ortiz. Sí me acordaba de Juanjo Puigcorbé y Marisa Paredes como padres de Don Felipe. Y de Amaia Salamanca y Fernando Gil como pareja protagonista. Me la he vuelto a tragar y a escuchar eso de «Quiero ver cómo te desenvuelves en 80 metros cuadrados». Y he vuelto a escuchar a Juanjo Puigcorbé y su, sí, notable trabajo imitando la voz del Rey. No suena aquí Puigcorbé como en 'Sueños de libertad' o como en 'Weiss & Morales'. Pero eso también forma parte de la fiesta que es 'Felipe y Letizia'.