La televisión produce libros. Que produce monstruos no hace falta recordarlo. Viene esta pedantería goyesca por la reedición de 'Las reglas del juego. Las tribus' (Funambulista), de José Antonio Jáuregui. El libro se publicó en 1977, a la vez que se emitía la ... serie en RTVE. Jáuregui aplica el concepto de tribu de Evans-Pritchard a los estados-nación, a las supertribus como la URSS o EE.UU o a la Unión Europea (como discípulo de Madariaga, era un convencido europeísta) Es tan actual el libro como vivo el programa (vayan a RTVEPlay). Por ejemplo, el capítulo dedicado a la lengua, donde aparecen, además de Jáuregui, Cabrera Infante, Cela o Cunqueiro rodeado de mariscos, resulta más modélico que cualquier documental de hoy. Nadie tiene rótulo, como si se diera por hecho que cualquiera tenía que saber quiénes eran Cela, Cabrera Infante o Cunqueiro. Además de Tip y Coll, que junto a Jáuregui vertebran el capítulo con el número del vaso de agua. A ver, que la antropología no es un coñazo si viene de la mano de José Antonio Jáuregui. 'Las reglas del juego' era un programa para comprender las sociedades modernas y su vinculación con las tribus. Un programa que debía mucho a Fraga, que recomendó al antropólogo. Y al Rey Juan Carlos, que hizo mucho por que se emitiera cuando TVE lo metió en un cajón.

Otro libro extraordinario que viene de otro programa extraordinario (aunque este no reeditado desde 2019 cuando lo hizo Athenaica) es 'Tiempo de vivir, tiempo de revivir'. O sea, la entrevista de Antonio Drove a Douglas Sirk para acompañar el ciclo sobre el director que TVE emitió los jueves de 1983 en la segunda cadena. Una de las cosas que más echo de menos en los tres capítulos de 'Pedro x Los Javis' (Movistar+) es que no se hable de Douglas Sirk. De la poderosa influencia. Vale, no es ese tipo de documental. No es un estudio sobre su obra. Es un devocionario. Y, como ha señalado Álex Vicente, es en Paloma Rando y en Brays Efe (guionistas) donde se adivina el origen de las mejores observaciones que salen de la boca de los Javis.

Pero claro que siendo fan se puede hacer un buen documental. Ahí está el caso de 'Enigma' (Max), dirigido por Zackary Drucker. Un viaje alucinógeno por el mundo de la transexualidad en los 50 y 60, por las operaciones en Casablanca, por Le Carrousel en París. Con dos pioneras trans, April Ashley y Amanda Lear, una orgullosa de serlo y la otra, que sigue negándolo. Zackary, también trans, entrevista a Amanda Lear y, aunque le niegue todo («esa no soy yo»), le dice con mucha admiración que es su inspiración. Y se entienden las dos posturas. Sobre todo, viendo lo que tuvo que aguantar April Ashley, cuya identidad se reducía a ser transexual y no a lo que fuera. Por eso resulta normal lo de Amanda Lear, que además de tener como mentora en Le Carrousel (cuando era Peki D'Oslo) a Ashley tuvo luego a Dalí: Y ya saben: «No hay que decir nunca la verdad».