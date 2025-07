Roberto Leal queda impactado ante la proeza conseguida por Charo Reina: «No es por casualidad»

1.924.000 euros. Esa es la cifra que el bote de 'Pasapalabra' consumó la tarde del martes 29 de julio. Un día menos para que o Manu Pascual o Rosa Rodriguez complete las 26 de definiciones del 'Rosco' y se embolse así el segundo premio más alto de toda la historia del concurso.

Noticia Relacionada Agustín Jiménez habla más de la cuenta y Roberto Leal lo tiene que frenar: «Aquí no se corta nada» María Robert El actor y humorista se ha sumado al equipo azul de Rosa junto a Karina. Vaina Millán y Nando Escribano se han incorporado al naranja acompañando a Manu

Por lo pronto, los dos concursantes, que ya forman parte del Olimpo del formato de Antena 3, continúan acumulando programas y dinero: 305 entregas en el caso del madrileño, y 175 su compañera. Al mismo tiempo, los invitados los van acompañando en su misión de llevarse a casa el ansiado cheque.

Charo Reina salva al equipo naranja en el '¿Dónde están'?

Completadas las tres entregas protagonizadas por Agustín Jiménez, Karina, Vania Millán y Nando Escribano, los equipos cambiaron de integrantes. De esta forma, Rosa volvía al color naranja tras ganar el último 'Rosco'. Además, la gallega coincidía de nuevo con Juanjo Ballesta y con Charo Reina, quien a su vez se reencontró con Manu. Este, por su parte, ocupaba de nuevo el atril azul junto a Roser Tapias y Javi Mora.

Aunque sellaron la tarde con un empate en el 'Rosco', no fue el mejor día de Rosa. A la veterana concursante se le resistieron tanto una canción de Álvaro Soler en 'La Pista' como el '¿Dónde están?' Con 'Inside Out 2'. A pesar de que no dudó cuando tuvo que elegir entre las películas más taquilleras en España en el año 2024, alegando que tenía un «un amor muy profundo por 'Del revés'», la coruñesa no logró avanzar en el panel.

Por suerte para ella, Charo Reina en su segundo turno consiguió enlazar los nueve números del tirón hasta completarlos todos. «Madre mía con Charo… Es que lo de 'reina' no es por casualidad», comentó alucinado Roberto Leal ante la importante gesta de la folclórica en su primer programa.

,