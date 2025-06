El regreso a los escenarios del cantante Francisco: «Tengo la voz mejor que nunca»

El cantante ha pasado unos meses complicados por un problema de salud. Sufrió una insuficiencia respiratoria que lo ha llevado a estar hospitalizado durante tres semanas y ahora, completamente recuperado, «con la voz mejor que nunca», está de vuelta y en plena forma. Lo ha demostrado en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), donde Francisco se ha sentado con Sonsoles Ónega en el sofá blanco, una entrevista íntima y personal en la que él ha recordad cómo vivió aquellos momentos, probablemente de los más complicados de su vida.

Todo fue durante las pasadas Fallas de Valencia. Comenzó a sentirse mal, como si le faltara el aire, según ha relatado. Sintió tal malestar que llegó a decirle a su mujer, Paca: «Vamos al hospital, que no puedo respirar, que me muero». Tal cual. Francisco ha afirmado que así se lo hizo saber a su esposa, que se fueran «con urgencia al hospital». De hecho, ha llegado a afirmar que si no llega a tener su propio vehículo y tiene que esperar a que llegara una ambulancia o un taxi, en plenas fiestas, «me muero allí mismo».

Todo ha quedado finalmente en un mal sueño y ahora Francisco se deja ver completamente recuperado y más bromista que nunca, algo que ha dejado a Sonsoles Ónega con la boca abierta. «Gracias a Dios somos una familia fuerte, con mucha salud, así que me he recuperado bien y estoy listo para volver a los escenarios», ha referido. De hecho, ha anunciado que el día 3 «reinauguro la gira de verano».

Francisco afronta estos conciertos con gran ilusión, porque para él lo más importante es la música y no podría vivir sin cantar. De hecho, ha contado que le dijo al médico que si podría seguir en la profesión: «Si no puedo seguir cantando, no tengo ilusión ya por nada. Tuve claro que no podía irme tan pronto, en serio. Pero bueno… se me pasó por la cabeza que me iba y le eché un par de valores para salir de esa y lo conseguí».

El cantante ha recordado algunos de los episodios más difíciles de su vida. Desde la muerte de su padre, con 39 años, cuando él apenas tenía 13 –«pasé de ir al colegio un día a trabajar en la obra al otro, porque no teníamos para comer en casa y yo tenía que hacerme responsable de mi madre, que estaba embarazada, y de mis hermanos pequeños»–, hasta la reciente muerte de su hermano. Falleció el pasado mes de abril tras una larga enfermedad.

Como buen valenciano, ha querido mandar un abrazo a los afectados por la DANA. «No hay derecho y están fatal, peor que antes, así que no deberíamos olvidarnos de ellos», ha afirmado en directo.