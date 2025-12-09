Suscríbete a
Pan y circo a escote

José Pablo López ha dado con la fórmula: pico y pala desde el amanecer para crear una realidad a medida

Rebeca Argudo

El arte de la propaganda es antiguo oficio, no se acaba de inventar la pólvora. El salto cualitativo, la sofisticación del fin último desde aquel pan y circo romano, es que ya no consiste en entretener al ciudadano haciéndole mirar el dedo que señala ... la luna, sino que ahora se trata de inventar otra luna: no se distrae de la realidad, se crea otra realidad. También es sabido históricamente que son golosos los medios para, con un poco de azúcar, obligar a deglutir con entusiasmo la amarga píldora de la ideología. Es algo que bien sabían Hans Fritzsche y Max Amann, que nadie tuvo que explicar, más bien al contrario, a Galeazzo Ciano o Alessandro Pavolini, que perfeccionó Gramsci.

