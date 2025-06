La familia de la tele anunciaba el martes 17 que, el del día siguiente, miércoles 18, sería su último programa. Se confirmaba así lo ya sabido. Pero lo sorprendente era que lo anunciaban entre incomprensibles y enajenadas sonrisas. Sonreía Belén Esteban, en segunda fila, como ... si fuera un ilusionante primer día. Sonreía Inés Hernán, como si acabara de pasar Pedro Sánchez. Y Alba Carrillo, y también Aitor Albizua. Pero, sobre todo, sonreía María Patiño, mueca ligeramente psicopática, como quien esconde un as en la manga, sabe más de lo cuenta o no cuenta toda la verdad (estilo Leire Díez, para que me entiendan).

Y, justo después y ya muy seria, sentenciaba que los yogures caducados (el mensaje era para los que les dan por caducos a ellos) pueden llegar a durar diez años. Sonaba la cosa a amenaza, a «nos vamos porque queremos, no porque nos echen, y no saben ustedes lo que les espera».

A amenaza sonaba también el anuncio de que la última tarde iba a ser inolvidable. Que, a ver, inolvidable ya es que un programa como este se haya llegado a emitir en una televisión pública.

«Despedida atómica», prometen. Y, mientras tanto, reconocía Kiko Matamoros que él, con este cierre, descansa. Como nosotros, aliviados (pero él porque le suponía una tortura ver las audiencias todas las mañanas).

También a amenaza sonaba la reflexión (no se rían) de Belén Esteban: que se trata de un «hasta luego», decía estar segura, y no de un adiós. Y ahí es cuando yo me he encomendado, como buenamente he podido, a Santa María Faustina Kowalska. Al tiempo que yo pedía divina misericordia ante posibles reincidencias, Alba Carrillo clamaba cancelación. Que creo que no sabe ni lo que significa la palabra y todavía no ha entendido por qué se acaba el programa.

Para Albizua, por su parte, lo destacable era que el programa ha sido cristalino siempre. Y si con cristalino quería decir, como la RAE en su primera acepción, «del cristal, o de características semejantes a las suyas, especialmente la transparencia», debo darle la razón: todos sabíamos desde el principio, porque la cosa estaba clara, que iba a ser lo que acabó siendo.

«Les ha durado más la promo que el programa», dice que les dicen. Y, en puridad, es verdad: nos dieron más la turra con lo que se venía que con lo que se vino después. Benditas sean las audiencias.