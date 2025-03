De protagonista de 'Los Soprano' o 'Mujeres Desesperadas' y ganar un Emmy... a salvarse de vivir en la calle gracias a 'Only Fans'

La carrera de un actor o una actriz experimenta muchos altibajos a lo largo de los años, especialmente cuando se está empezando y no has tenido lo que en Hollywood se llama tu 'big break', algo que en España podríamos traducir como 'el pelotazo'.

Ese papel de tu vida que hace que irrumpas de la noche a la mañana en el olimpo de la fama y empieces a cenar en la mesa de las estrellas.

Pero, incluso cuando tu cara es conocida en todo el mundo, te paran por la calle y te llueven los papeles, tu suerte puede cambiar.

Como vino la fama, igualmente se va, y es lo que le ha pasado a la actriz Drea de Matteo.

Los teléfonos dejaron de sonar para esta conocidísima intérprete, que saltó a la fama con su papel de Adriana La Cerva, la novia del protegido de Tony Soprano (James Gandolfini) en la laureada y mítica 'Los Soprano'.

Un papel que le valió a De Matteo el Emmy a mejor actriz de reparto en 2004 y que le abrió las puertas del éxito que parecía eterno y el de otras ficciones para la historia.

Caso de 'Mujeres desesperadas', donde De Matteo encarnó a la italoamericana Angie Bolen, protagonista junto a su familia del misterio de 'Wisteria Lane' en la sexta temporada.

Al mismo tiempo apareció en otra ficción de sobrado renombre como es 'Hijos de la Anarquía', donde interpretó a la exmujer de Jax y madre de su primer hijo, Wendy. Un papel que comenzó siendo secundario y terminó por ser crucial en la trama.

El giro en su vida y la salvación de Only Fans

Parece mentira que, apenas una década después, estemos hablando de que esta actriz con semejantes papeles a sus espaldas, reconocida con el premio más importante de la televisión en EE.UU. haya tenido que salvar su casa gracias al dinero que ha ganado en la red social erótica de pago 'Only Fans'; pero es cierto y ella misma ha hablado de ello.

«OnlyFans me salvó la vida, al 100 por ciento. No puedo creer que esté diciendo eso, pero realmente nos salvó. Me pusieron en ejecución hipotecaria y mi casa se había inundado, así que estaba tratando de venderla rápidamente. Me quedé sin dinero para pagar a la cuidadora de mi madre, que tenía demencia», ha relatado en una entrevista al 'Daily Mail'.

Los papeles se redujeron drásticamente especialmente ante su negativa de vacunarse para la Covid.

«Cualquiera que quiera condenarme y menospreciarme, que lo haga. Sólo espero que nunca te encuentres en la posición en la que yo estaba de cuidar a dos niños pequeños», añade De Matteo, que confiesa haber llegado a tener apenas 10 euros en la cuenta.

Sin embargo, apenas unos días después de abrirsre la cuenta en 'Only Fans', cuenta, ya ganó dinero suficiente para salvar su casa. Las vueltas de la vida.