El nuevo 'momento histórico' que Manu ha protagonizado en 'Pasapalabra': «Esto se pondrá en las universidades»

El madrileño ha conseguido acertar la canción de 'La Pista' a la primera, algo que no es habitual

Roberto Leal celebrando la nueva hazaña de Manu
Roberto Leal celebrando la nueva hazaña de Manu Antena 3

María Robert

Al bote de 'Pasapalabra' le faltan solo unos días para sobrepasar los 2.000.000 millones de euros: este jueves 7 de agosto alcanzó la cifra de 1.660.000. O puede que llegue a superar 2.272.000 millones de euros que se llevó Rafa Castaño en 2023, en cuyo caso se convertiría en el premio más alto de la historia del concurso.

La única certeza por el momento es que los duelos de Manu Pascual y Rosa Rodriguez no pueden estar más igualados, y cualquiera de ellos puede de un momento a otro completar las 26 definiciones del 'Rosco' y entrar en el Olimpo de ganadores del formato. El máximo hito de los varios que ya han logrado a lo largo de sus 312 y 182 programas.

Manu saca la canción a la primera

Ya han demostrado con creces ser unos fuera de serie como concursantes. Sin embargo, ambos tienen un talón de Aquiles: la prueba de 'La Pista' musical. Esta vez les tocó adivinar una canción de 1984. Rosa se adelantó dándole al pulsador, pero no conocía el tema.

Para sorpresa de todos, incluido el presentador, Manu parecía conocerla y esperaba con ganas su turno para dar la respuesta: 'Live Is Life', del grupo austriaco de pop-rock Opus.

«No podrías haberlo hecho mejor ¡5 segundos», enfatizaba Roberto Leal. «Es un momento histórico, Manu ha sacado la canción a la primera. Esto se pondrá en las universidades. Increíble», reconoció el conductor. Realmente, toda una hazaña para el madrileño, que además se aseguró la victoria posterior en el 'Rosco' con 23 aciertos tras un lapsus prematuro de su compañera.

