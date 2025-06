El zasca de Risto Mejide a Susana Díaz: «¿Que Pedro Sánchez no tenía ni idea de esto? ¿Me tomas por tonto?»

Santos Cerdán en prisión provisional y un panorama político especialmente complejo en estos momentos. Risto Mejide ha regresado tras unos días fuera de 'Todo es Mentira' (Cuatro) y se ha encontrado con un cuadro difícil de abordar. A la mesa del debate, entre otros, la socialista Susana Díaz, que se ha mostrado muy contrariada por lo que está sucediendo. Ha referido que esto «no lo merece el PSOE, no lo merecen los socialistas» y ha vuelto a tratar de diferenciar entre el que fuera número tres del partido y el PSOE y el Gobierno en sí.

Risto Mejide la escuchaba y le replicaba de forma constante. Llegados a un punto, conforme iban analizando los porqués tras esta entrada en la cárcel de Soto del Real de Santos Cerdán, se ha dirigido a la expresidenta andaluza de manera cortante y en tono irónico: «Me miras a la cara y me dices que crees que Pedro Sánchez no tenía ni idea de esto…». A tal presunción, Susana Díaz le ha contestado: «Claro que no, es que de no ser así, sería algo de tonto». Es aquí que el presentador del programa ha dado un zasca antológico a Díaz, sentenciando tal que así: «¿Me estás tomando a mi por tonto? ¿Que Pedro Sánchez no tenía ni idea de esto?». Susana Díaz ha apostado por seguir defendiendo su creencia, sentenciado que «si lo ha hecho a sabiendas, es que está loco, y de verdad no lo creo».

Para tratar el tema, Risto Mejide ha hablado en directo con el magistrado Joaquim Bosch. Este considera que si se ha decretado prisión provisional ha debido ser porque «cuentan con datos convincentes, con una motivación consciente. El juez que lleva el caso es un profesional de enorme solvencia jurídica». Bosh ha explicado que si «Santos Cerdán hubiese afrontado esta comparecencia de otra forma, igual habría cambiado el resultado. Si hubiese accedido a declarar y hubiera desmontado aquello que se tiene como indicios de autoría de delito, podría no haberse llegado a este punto. Él se ha defendido aludiendo a que todo se debe a una cacería política y no se ha detenido en esclarecer qué hay tras esas pruebas o indicios que se tendrían».

Sobre a cuántos años de prisión podría enfrentarse el ex número 3 del PSOE, el magistrado ha comentado que «es difícil de determinar». Sí ha informado de lo que podría decretarse: «Por cohecho, en sus fórmulas más graves, hasta seis años de prisión; por organización criminal, hasta ocho años de cárcel; por tráfico d influencia, entre seis meses y dos años de cárcel».