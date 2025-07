El zasca de Jordi Évole a Cristina Pardo: «Hoy no estoy para chistes…»

El próximo domingo vuelve de forma puntual, hasta la siguiente temporada, 'Lo de Évole' (La Sexta), con una entrevista a Ricky Rubio. El jugador de baloncesto «fue el que me llamó para esto», ha explicado Jordi Évole, porque quería contar «lo que ha estado viviendo y la etapa por la que está pasando», con una compleja situación de «salud mental» que le llevó incluso a «pensar en lo peor», en palabras del deportista. Según Rubio, se planteó «dejar el baloncesto… y dejarlo todo» en un momento en que estaba en la cima del deporte.

Cristina Pardo e Iñaki López han hablado con Jordi Évole en 'Más Vale Tarde' (La Sexta) para conocer algunos de los entresijos de ese cara a cara. Todo ha transcurrido de manera distendida, si bien se evidenciaba que el periodista estaba especialmente serio e incluso algo cabizbajo en relación a otras intervenciones con los presentadores. Han mostrado algunos momentos del programa que se emitirá este 6 de julio y han aprovechado para comentarle que esta semana han rescatado fragmentos de entrevista de algunos presos ilustres que han pasado por Soto del Real a los que Évole ha entrevistado.

Es a este respecto que el buque insignia de 'Lo de Évole' ha dado las primeras muestras de cómo se encontraba y posteriormente puso el foco en el porqué. Jordi Évole ha comentado a Pardo y López que «para nada me he planteado sobre Santos Cerdán o cómo habrá vivido ese primer día de cárcel, la verdad». Después, han entrado en materia con el bulo que ha desmentido el periodista en su perfil de X, pues un medio digital ha señalado a Évole como «amigo» de Cerdán y denuncia que el periodista habría gestionado el abogado que tiene ahora el ex número tres del PSOE, Benet Salellas.

Al responder a la pregunta es que Jordi Évole ha sido contundente y ha hablado alto y claro. Primero, refiriendo que no tendía como «un profesional de las características del que firma la noticia no ha sido para contrastar eso, llamarlo a él o contactar con mi entorno más cercano». Después, tras desmentirlo él en redes, «para mantener esa noticia en el portal, en serio». Se encuentra muy contrariado y ha afirmado que va a demandar al medio por ese «bulo que no se sostiene, que es completamente falso y que solo pretende denostar mi credibilidad como profesional».

Al ir terminando la conexión, a la hora de la despedida, es que se ha producido el zasca de Jordi Évole a Cristina Pardo. Esta, en tono irónico, le ha hecho una broma: «Jordi, pues igual puedes contar tú con ese mismo abogado para tu defensa, ¿no?». El periodista se ha revuelto de manera evidente y le ha dicho: «Cristina, de verdad, no estoy para bromas, hoy no. De verdad que entiendo que quieras bajar el tono pero no, esto no hay que suavizarlo y es algo que hay que denunciar». Aquí han terminado despidiéndose, con una Pardo que ha dicho: «Jordi, pues un adiós sin más…». Tanto Cristina como Iñaki han invitado a la audiencia a ver 'Lo de Évole' en La Sexta.