Pablo Motos no da crédito a la impactante confesión de Yurena sobre su famoso 'No cambié': «La detesto»

A diferencia de 'La Revuelta', su principal rival, cuando se trata de seleccionar invitados, 'El Hormiguero' no deja lugar para la improvisación. Pablo Motos anuncia la semana previa quiénes visitarán el programa. Muy rara vez el equipo se ve obligado a cambiar los planes, pero es lo que sucedió este jueves 11 de septiembre. Estaba previsto que pasaran por el plató de Antena 3 los futbolistas Pedri y Ferrán Torres. Debido a compromisos ineludibles con el FC Barcelona, sin embargo, finalmente la visita se aplazó, de manera que el equipo de 'El Hormiguero' tuvo que buscar reemplazo.

En su lugar acudió Yurena, cuya vida y trayectoria retratan Los Javis y Nacho Vigalondo en 'Superestar', uno de los títulos estrellas de Netflix estrenado este verano.

Para aquellos espectadores más jóvenes que no tuvieron oportunidad de vivir el 'tamarismo', Motos introdujo la trayectoria de la invitada. «Esta mujer aquí sentada, en el año 2000 lo petó de tal manera que no había ni una sola persona que no se supiese la letra de 'No cambié' o de 'A por ti'». Canciones a día de hoy todavía muy conocidas, sin embargo, Yurena hizo una sorprendente revelación sobre la primera. «La detesto».

Por encima de Madonna en las listas de éxitos

Jorge Salvador formó parte de primera mano aquel fenómeno como colaborador de 'Crónicas Marcianas'. El ahora productor de 'El Hormiguero' tomó la palabra para recordar una anécdota. «En esos años yo recibía cada semana 'Big World', una revista internacional donde salía el ranking mundial de la música de aquel momento. Hubo una semana en que 'No cambié', en el apartado de singles, fue número 1 del mundo. Por encima de Madonna», comentó Salvador. La artista corroboró que «durante diez semanas consecutivas el tema ocupó el primer puesto en la lista oficial de ventas, por encima de Madonna, U2, AlejandroSanz, Backstreet Boys…».

🎶 @Yurena_ nos cuenta los recuerdos que le despiertan sus dos canciones más míticas: 'No cambié' y 'A por ti' #YurenaEH pic.twitter.com/xLYi52pOXo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 11, 2025

«Yo no acabo de entender por qué le tienes manía a la canción», incidió el presentador. La invitada confesó que le trae muy malos recuerdos, todo lo contrario que 'A por ti', «que la amo». «Hubo muchas polémicas, seres alrededor que dijeron sobre mí lo que no está escrito tan solo por sentarse en algunos platós. Fueron capaces de todo. Y fue aberrante. Por eso no soporto esa canción», explicó. De hecho, la tenía vetada desde el propio año 2000, ni siquiera estaba en el álbum 'Superstar', que salió en 2001. Años más tarde la versionó a 'dance'.

Al hilo, Motos apostilló que si no la incluye en el repertorio de la gira y del concierto del Palacio de Vistalegre que ofrecerá el 26 de marzo del año que viene, «yo creo que no sales de allí…». «Por supuestísimo que la cantaré, pero en la versión actual. Se hará un repaso de mi carrera, que comenzó hace 35 años. Hay muchísimos temas, de varias etapas. Y también habrá sorpresas», adelantó.