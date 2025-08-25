Una ‘youtuber’ repite en ‘First Dates’ y se queda en ‘shock’ al descubrir la profesión de su cita: «¡No me fastidies!»

Cuatro años después de una primera e infructuosa visita, Pati (62) repitió en ‘First Dates’ la velada del lunes 25 de agosto. La artista barcelonesa presumió de mejorar como el buen vino y su carrera sigue viento en popa. Ahora cuenta con un estudio de grabación. Además, tiene su propio canal de YouTube donde se dedica a parodiar canciones como ‘Nochentera, me la como entera’. «El arte es libertad. Cuando me pongo la nariz en mi canal, soy libre de hacer lo que quiera y nunca me han censurado», decretó en su presentación.

Como declaración de intenciones, le dejó a su cita en la barra un a pista muy sugerente: una liga . «Es lo que es, pero es menos de lo que parece. Como me pasa a mi en la vida, que parezco una cosa y luego soy otra. Realmente provoco, me gusta que me miren, no tengo vergüenza. Eso da a entender cosas que luego no son», argumentó.

Noticia Relacionada La cita más corta de la historia de 'First Dates': uno de los solteros sale huyendo antes de empezar María Robert «No eres lo que yo estoy buscando, lo siento mucho. Así que me voy ya». A José Miguel no le gustó absolutamente nada su pretendiente y no tuvo el temple para cenar con él al menos con cordialidad

Pero Joan (62), profesor de canto de Barcelona, se motivó. Nada más llegar al local reivindicó que «hay que follar más, y hay que hacer el 69, para arriba, para abajo…», y se vanaglorió de haber estado con 74 mujeres. A ‘First Dates’, según él, acudía a buscar la definitiva.

Al ver el regalo de Pati dijo ‘aquí estoy yo’, dispuesto a conquistarla. «Estoy convencido de que tiene un sello puesto ahí con el 75». Sin embargo, desde la mesa, la catalana lo observaba detenidamente mientras charlaba con Carlos Sobera. Y lo que vio, no le gustó. «Lo he visto arcaico, como antiguo. No puede estar a mi nivel», señaló en los totales.

La accidentada actuación de Pati en 'First Dates'

Una vez se conocieron, Joan fue directo a preguntar el porqué de la liga. Su cita le explicó que se debe a que le gusta gustar. «Soy sensual, no paso desapercibida, soy provocativa. Un imán para la sexualidad. Pero eso es solo para cuando toca, es un poco de juego», aclaró.

Acto seguido, Pati compartió con su acompañante que ha montado un estudio de grabación. Él no daba crédito. «Es que yo soy profesor de canto», desvelaba, y además tenía también el suyo propio. «¡No me fastidies!», espetó la soltera conteniendo una palabrota de la sorpresa que le había causado. Si para Joan fue «un boom», la ‘youtuber’ empezó a pensar que el encontrarse en ‘First Dates’ era cosa del destino.

Pati anima a los comensales del restaurante de 'First Dates' Telecinco

Aunque el momento grandioso de la velada llegó un rato más tarde. Pati interpretaba uno de sus ‘hits’, dejando anonadado a su pretendiente, que aseguró que «no me lo esperaba». Pese a que se le olvidó la letra y tuvo alguna dificultad con la peluca por los nervios del directo, a Joan lo conquistó aún más gracias a su espontaneidad y naturalidad. «Me parece una persona sensual. Ha habido un momento en el que quería casi besarla. Creo que entre ella y yo tiene que haber un sexo muy bonito», confesó al equipo del programa.

Finalmente, en la intimidad del reservado, era Joan quien demostraba sus dotes artísticas a Pati. Ella se mostró más que satisfecha, por eso en la decisión final no pudo decirle que no. «No se dónde llegaremos, pero tenemos que encajar con estas coincidencias», indicó. Por su parte, Joan declaró que lo había impresionado, «sería un honor y un placer ir conociéndonos y ver qué ocurre». Por lo pronto, se marcharon juntos por Madrid a cantar en un karaoke.