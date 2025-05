Yenesi abandona 'Tu cara me suena' tras explotar contra el jurado por sus bajas puntuaciones: «Esto no es 'La Voz'»

La duodécima edición de 'Tu cara me suena' ha destapado uno de los grandes problemas que se le ha achacado al formato desde hace años. El exitoso programa de Antena 3 continúa triunfando cada viernes en las audiencias diarias, pero los seguidores llevan años quejándose de un asunto que afecta cada año a algunos de los concursantes: la preferencia de los jueces por una buena voz frente a una buena imitación.

La encargada de alzar la voz en esta ocasión ha sido Yenesi, cantante, actriz y estrella del drag, que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la nueva temporada. Lo ha hecho en la octava gala del concurso, que se emite en televisión este viernes 30 de mayo y que ya está disponible desde hace varios días en Atresplayer.

Desde que arrancó esta edición, la intérprete se ha ganado el aplauso del público por grandes imitaciones como la del grupo Carolina Durante, la de Yurena o su última aparición, donde encarnó a David Bisbal. Sin embargo, no ha conseguido, hasta el momento, ganar ninguna de las galas que se han emitido, especialmente por las bajas puntuaciones recibidas por el jurado, que, a ojos de ella, han sido bastante inmerecidas.

Así se lo hizo saber durante la grabación del último programa, en el que la actriz de 'Mariliendre' imitó a Britney Spears y su icónico 'I love Rock n Roll'. Una vez más, su actuación de la «princesa del pop» no consiguió convencer a Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa y Àngel Llàcer, que apenas le dieron 20 puntos.

Yenesi, enfadada, estalla contra el jurado por sus malas puntuaciones

Tras conocer su valoración, la asturiana no dudó en criticar duramente al jurado por sus puntuaciones, considerando que se estaba siendo injusta con ella. «¿Cuándo lo hago bien si siempre quedo de las últimas?», se preguntaba indignada Yenesi, sin llegar a entender el motivo detrás de estas bajas puntuaciones a pesar del esfuerzo realizado.

«Ya lo siento, sé que es muy difícil, pero creo que a nivel imitación ni una semana, igual una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar y creo que es de lo que va a este programa», ha sentenciado la concursante de 'Tu cara me suena' tras conocer los votos de los jueces. «Creo que ni esto es 'Operación Triunfo' ni 'La Voz'», ha reprochado.

Bertín Osborne salía entonces su defensa, asegurándole que lo había «hecho fenomenal» a pesar de las malas valoraciones. Por su parte, Florentino le explicaba que esta baja posición en la clasificación no era fruto de su mal trabajo ni de una mala imitación, sino de una «competencia feroz» entre los concursantes del formato.

Yenesi abandona el plató de 'Tu cara me suena' tras las valoraciones de los jueces

«Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa, que menos mal que me mandáis eso», agradecía la imitadora. Yenesi decidía entonces levantarse del sofá y abandonar el plató del concurso musical antes de conocer el resto de valoraciones de la noche: «Me voy».

Tras su salida del programa, Chenoa recordaba que 'Tu cara me suena' es un programa de entretenimiento, en el que las valoraciones no son tan relevantes: «Aquí nos venimos a divertir, a explorar, la puntuación no es tan importante. Cuando algo no sienta bien, me gusta escucharlo aquí y no detrás», aseguraba la cantante, que ejerce de jueza desde hace varias ediciones.

Por su parte, Manel Fuentes decidía hablar en nombre del jurado y daba «fe de su profesionalidad, de su cariño, de su talante, de su buen hacer y de la dificultad»: «Pido un aplaudo para estos monstruos», solicitaba el presentador del espacio ante las duras críticas de la concursante.

A pesar de su indignación inicial, Yenesi regresaba minutos después al plató para averiguar su imitación de cara a la novena gala. Enfadada todavía tras este nuevo mal resultado, era el presentador quien acababa pulsando para conocer quién será el nuevo artista al que encarnará.