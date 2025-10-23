Wyoming dice lo que muchos piensan sobre el problema de la vivienda en España: «Es una verdadera emergencia nacional»

La crisis de la vivienda en España se ha convertido en uno de los problemas sociales más graves de los últimos años. Los precios se han disparado muy por encima del poder adquisitivo medio, y el acceso a un hogar digno se ha vuelto cada ... vez más complicado, especialmente para los jóvenes.

En plena crisis inmobiliaria, existen casos especialmente delicados como el de muchos hogares que, incapaces de hacer frente a la hipoteca por la pérdida de empleo la precarización del mercado laboral, han tenido que ser desahuciados.

Precisamente sobre un caso muy reciente de desahucio se hizo eco este miércoles el presentador de 'El Intermedio', José Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming, quien quiso lanzar un mensaje de alerta sobre la gran crisis de la vivienda que afecta a España.

«Ayer se suicidaba un hombre cuando le iban a desahuciar. Ocurría en Torremolinos, en Málaga, y tenía 80 años», ha comenzado contando Wyoming. Según ha explicado el presentador, el hombre no pudo pagar la hipoteca y su banco subastó su vivienda.

Fue justo antes de que la comitiva judicial procediera a su desahucio, cuando el octogenario «tomó la decisión de quitarse la vida de un disparo». «Es un hecho dramático y que, además, encierra una tendencia preocupante», ha relatado.

Wyoming alerta sobre la crisis de la vivienda en España

El presentador de La Sexta ha compartido unas preocupantes cifras: «Los desahucios de personas que no pueden hacer frente a su hipoteca han subido un 28% en el segundo trimestre de 2025». «Porque la economía española irá como una moto, pero muchos ciudadanos intentan seguir el ritmo con un triciclo», ha analizado.

No obstante, Wyoming no se ha quedado ahí y ha advertido después de que «el problema de la vivienda va mucho más allá del número creciente de desahucios». «Estamos ante una verdadera emergencia nacional», ha asegurado.

La vivienda es un derecho, no un negocio. Es importante recordarlo todos los días. #elintermedio pic.twitter.com/CrlGCPnru0 — El Intermedio (@El_Intermedio) October 22, 2025

«Que para un joven sea imposible acceder a una vivienda, es una emergencia. Que un trabajador se vea obligado a compartir piso, es una emergencia», ha señalado el presentador, que ha enumerado diferentes situaciones que se viven en España: «Que alguien tenga que ir de una ciudad a otra porque el precio de la vivienda no se lo puede permitir o que en ciudades como Madrid y Barcelona se destine un 71% y 64% de los sueldos brutos respectivamente para acceder a un piso».

En este sentido, el presentador de 'El Intermedio' se ha hecho una pregunta: «¿Cómo es posible que todas las administraciones de todos los colores no estén manos a la obra intentando arreglar este drama?». Según ha señalado, «las medidas del Gobierno central no terminan de funcionar» y, en el caso de la oposición, ha apuntado, «en ciertas autonomías aplica políticas neoliberales que solo agrandan el problema y la desigualdad».

«El asunto es realmente desesperante y nadie nos ofrece una guía de actuación», ha denunciado Wyoming, que aunque al inicio ha recomendado, «como en todas las emergencias, mantener la calma», ha asegurado que en este caso es «imposible»: «Mejor optar por acercaros al tigre y pedirle que os haga un hueco para vivir en su jaula», ha concluido.