Willy Bárcenas revela el singular nombre original de Taburete: «Duró dos o tres semanas»

Mientras Luis Bárcenas y Gerardo Díaz Ferrán cumplían condena en la cárcel, el hijo y el nieto de cada uno, respectivamente, hacían sus primeros pinitos en el mundo de la música. Una década después de fundar Taburete, Willy Bárcenas y Antón Carreño ... lanzan su sexto disco, al que han bautizado como 'El perro que fuma'. Álbum que los dos integrantes del grupo presentaron este martes 21 de octubre en 'El Hormiguero'.

Dada la peculiaridad del título del trabajo y de los anteriores, Pablo Motos los vaciló haciendo cábalas con el nombre del próximo. «¿Cómo se va a llamar, ‘La vaca que ríe’?», lanzó. Antón Carreño comenzó explicando que se les ocurrió estando en la furgoneta viajando para la gira el año pasado. «Es el diablillo que aparece cuando tú estás diciendo ‘no me como esa hamburguesa’ o ‘quiero hacer deporte y me da pereza’». «El ser que llevamos dentro que impide conseguir la mejor versión de uno mismo», agregó su compañero.

Willy Bárcenas y Antón Carreño vuelven a los escenarios

En realidad, la noticia fuerte que los Taburete quisieron anunciar en ‘El Hormiguero’ era que vuelven a hacer conciertos después de un año de parón. Durante la gira desembarcarán en el Movistar Arena, sin embargo «también volvemos a esas salas que fueron súper importantes para nosotros en los inicios. Entonces hay recintos que a lo mejor no son de mucha capacidad, pero todos nos hacen muchísima ilusión. Es como un nuevo renacer. Llevábamos nueve años sin parar de tocar y tras este año de parón ahora sentimos un poco que volvemos a empezar», contaron.

Con la mención de los inicios de la banda, Motos recordó el desconocido nombre artístico que adoptaron por un tiempo: Altramuz y Taburete. «Duró dos o tres semanas, no funcionaba. También estaba Joaquín, que es con el que empezamos el grupo. De hecho, yo quería que el grupo se llamase solo Altramuz», rememoró Willy Bárcenas. «Un par de copas», y luego ya sintetizaron al actual.