Will Smith se sincera sobre lo que ha aprendido en los últimos años: «Me he visto obligado a aceptar mis defectos»

A Pablo Motos lo une una larga amistad con Will Smith. Tanto es así que el actor intentó vender, sin éxito, el formato de 'El Hormiguero' a la NBC estadounidense. La primera vez que la estrella 'hollywoodense' pasó por el programa de Antena 3 fue en 2009, aunque en aquel tiempo se emitía en Cuatro. Desde aquello, el ganador del Oscar por 'El método Williams' ha visitado a Trancas y Barrancas en nueve ocasiones. La última fue este miércoles 29 de mayo después de dos años de ausencia.

A pesar de llevar un largo periodo sin verse, el presentador y el invitado volvieron a derrochar complicidad. Motos, un tanto emocionado, reconocía que «en este momento soy el hombre más feliz de la tierra». «¿Qué has estado haciendo, estás muy guapo? Gracias por invitarme otra vez», arrancó el actor con un ánimo contagioso y en un perfeccionado español, el idioma que chapurreó durante casi toda la entrevista.

Su amigo Pablo le recordaba entonces que por ser su novena vez en el programa, está tan solo a una visita de entrar en el Club Platino. Pero por como lo considera «un hermano de otra madre», hizo una excepción y le enseñó un video recopilatorio de los mejores momentos del actor en 'El Hormiguero' a lo largo de los años, un privilegio reservado habitualmente para los invitados acreditados como VIP.

La nueva película de Will Smith llega el 7 de junio a los cines

Will Smith se encuentra en plena promoción de su nueva película 'Bad Boys: Ride or Die', la cuarta entrega de la franquicia. Y en ese periplo que lo llevará por 8 países en 14 días sacó un hueco para asistir a 'El Hormiguero' a promocionar el filme, que llega el 7 de junio a la cartelera española.

«Creo que es la mejor de la serie. Siempre digo lo mismo con cada película, pero tiene mucha comedia, y la química entre Martin Lawrence y yo es la misma que tenemos tú y yo», aseguró el estadounidense. El conductor del formato coincidió con él en que los dos protagonistas están «más graciosos que nunca». «Martin es un genio de la comedia. Además, se puede invitar el guion en el momento. Es muy divertido trabajar con él», continuó contando el intérprete.

Con las mismas, 'Bad Boys' va servida de tanta adrenalina como de humor. Acerca del rodaje de las escenas de acción, Will Smith afirmó que «son más difícil después de los 50». «En mi mente tengo 30 años, pero en mis rodillas parecen 80», bromeó. Pablo Motos quiso saber también si en las películas les hacen a los actores rodar «planos absurdos». «Sí, cuando haces esas escenas que estás peleando». El invitado no se conformó con la explicación, sino que se puso a practicar con el presentador. «Yo hago así, no te doy en la cara y tú giras. El ángulo de la cámara es lo importante», relataba mientras simulaba darle un puñetazo al valenciano.

Además de la animada charla que protagonizaron, el jefe de Trancas y Barrancas quiso hablar de temas algo más trascendentales. Y si bien no metió el dedo en la llaga recordando la bofetada que le propinó a Chris Rock en los Oscar de 2022, si le preguntó si tiene algún consejo que se de a sí mismo cuando quiera estar mejor.

Así, el actor transmitía una interesante reflexión. «Lo más importante para mí ha sido aprender a aceptar el hecho de que soy un ser humano y no soy perfecto. Y esa búsqueda de la perfección puede hacer que no te gustes nada y pierdas tu autoestima. Y en estos últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos y a quererme un poco más como persona imperfecta que soy».