Vuelven los 'viernes negros' a RNE por el desprecio a la cultura

Los trabajadores de Radio Nacional de España recuperarán mañana a los 'viernes negros' como forma de protesta contra el desprecio de la dirección de RTVE a la cultura en el diseño de la programación de la próxima temporada. La decisión más controvertida es eliminar la emisión del informativo diario cultural, 'El ojo crítico', de la antena de RNE para pasarlo a Radio 5, pero no es la única: la dirección de la corporación pública, con José Pablo López al mando, ha relegado a programas culturales como 'Músicas posibles', 'Documentos' o 'La hora azul'.

El enfado entre los trabajadores de la radio pública es mayúsculo. En una asamblea informativa celebrada a principios de semana, hubo voces que lamentaron que la apuesta de la actual dirección por fórmulas convencionales, algo que condena a la irrelevancia a programas como 'El ojo crítico' y «pone en riesgo el valor de marca de RNE». Esta nueva línea, además, viene acompañada del aterrizaje de voces de fuera de la casa: Juan Ramón Lucas para el magacín matinal, David Cantero para el programa de la tarde, Miguel Ángel Méndez para los deportes del fin de semana... Como ya ocurre en la televisión pública, se está entregando «el relato informativo a colaboradores externos».

Así que, a diferencia de sus compañeros de la televisión, la redacción de la radio pública ha decidido recuperar los 'viernes negros', unas protestas que hicieron bastante ruido en la época de Rajoy como protesta contra las injerencias políticas. Durante doce viernes consecutivos, la redacción fue a trabajar vestida de negro para que quedara patente su malestar. La última vez que se dieron estas protestas fue en 2019 en respuesta a nombramientos controvertidos como el de Enric Hernández como director de Información y Actualidad de RTVE.

Fuentes de la redacción admiten que estos nuevos 'viernes negros' servirán para poco, porque saben que con José Pablo López las protestas no sirven de mucho. Convencer al ideólogo de 'La familia de la tele' o los programas de Javier Ruiz y Jesús Cintora de que la cultura merece más espacio se antoja misión imposible. Más aún cuando parece una decisión más que meditada: a finales de abril, en una comparecencia en el Congreso, López avisó de que RNE iba a «experimentar cambios difíciles de afrontar, pero necesarios» para remontar en audiencia.

El principal perjudicado en la nueva programación, que comenzará el 1 de septiembre, es 'El ojo crítico', el programa que desde hacía 42 años venía ofreciendo información cultural de lunes a viernes en RNE, la principal cadena de la corporación pública. Su equipo tendrá que hacer las maletas para aterrizar en Radio 5 Todo Noticias, que según el último EGM tiene una audiencia total de 249.000 oyentes. 'El ojo crítico' reunía de 15 a 16 horas a 112.000 oyentes. Esta mudanza supone una clara pérdida de visibilidad.

Oficialmente, RTVE mantiene que el programa no desaparece de RNE, porque los sábados y domingos habrá una edición que se mantiene en esta cadena. «No sólo NO desaparecemos sino que seguimos creciendo: la radio pública redobla la apuesta por la información cultural», dice un tuit publicado en la cuenta del programa. «Sí desaparece –aclaran fuentes de la redacción–. De lunes a viernes no va a haber informativo cultural en la edición principal de RNE».

El programa diario, que estos años ha presentado Laura Barrachina hasta su cese, hace unos meses, lo conducirá ahora Laura Martínez, de 16 a 17 horas, y el del fin de semana, de 12.30 a 13.30, Ángeles Caso, que fue directora de 'El ojo crítico' en 1993. «Es un as en la manga que la dirección se ha sacado», piensan en la radio pública. «No tenemos detalles de cómo va a encajar». En Change.org han lanzado una petición para que el programa mantenga su emisión diaria en la cadena generalista de RNE que supera las 1.600 adhesiones.

Estos cambios no solo afectan al programa cultural de referencia en la radio pública. 'La hora azul' pasa al horario cultural de madrugada, que decían los Luthiers. 'Documentos', que se emitía los fines de semana y suele tratar temas culturales, también pasa a Radio 5. RNE recupera en cambio para su cadena principal 'Clásicos populares', dentro del contenedor de la tarde que presentará David Cantero. «Quitas 'El ojo crítico' supuestamente por la audiencia y pones en su lugar un programa que es todavía más de nicho. No lo entendemos muy bien», dicen en la radio pública.

Hay más programas «con alto valor social y cultural» afectados por la nueva radio pública de José Pablo López: 'Nómadas', 'Europa abierta', 'Radiogaceta de los deportes', 'Músicas posibles', 'Crónica de España'... «todos ellos con prestigio y trayectoria», sostiene el Consejo de Informativos de RNE. Los profesionales de la radio pública entienden que la eliminación o traslado a Radio 5 de estos programas «empobrece la oferta cultural e informativa» y, desde luego, «no se garantiza la misma cobertura» que hasta ahora. Cambios para mejorar sí, incluso «transformaciones profundas», pero no a este precio.

