‘La Revuelta’ se corona en su estreno y se lleva todos los aplausos al recibir a «las personas más importantes de España»

Casi dos meses después de despedirse por vacaciones, el programa que revolucionó la parrilla televisiva la pasada temporada está de vuelta en La 1. La segunda temporada de 'La Revuelta' arrancó este lunes 8 de septiembre. Y lo hizo con algunas novedades (como el cambio de look de David Broncano que tanto ha dado que hablar), pero la misma esencia sorprendente, descarada y genuina con la que consiguió un estreno tan exitoso que superó cualquier expectativa. Incluso liderar frente a 'El Hormiguero' por unos meses.

El ritmo de Chanel Terreros inauguró el siempre irreverente 'pre-show', el momento con el público que antecede a las distintas secciones de 'La Revuelta'. En el patio de butacas, la seis veces campeona de España en lanzamiento de peso, Belén Toimil, se desgañitaba para celebrar la vuelta «del mejor programa de la historia». Mientras, en el escenario la icónica berrea del ciervo de la temporada anterior se transformaba en una selva sin que Broncano entendiera lo que estaba pasando. Si este es el 'pre-show', imagínate el programa, adelantaba Jorge Ponce.

No faltó tampoco el bombo, elemento imprescindible del formato. Y la primera reivindicación de la temporada. «Podemos mantener 'Fuerza Valencia' por un lado y estaría guay poner por el otro 'Fuerza Palestina'», apuntaba el presentador. Grison sugirió poner fuerza Galicia o León. «Queríamos un bombo más grande, pero es ilegal, no hay tan grandes», le recordó el maestro de ceremonias.

Fiel al secretismo alrededor de los invitados, Broncano la identidad de la primera visita del curso se mantuvo en secreto, alimentando las especulaciones. Los seguidores del programa apostaban por un rostro conocido, algunos señalando al mismísimo Pedro Sánchez.

Es un honor abrir la temporada con la Brigada Forestal de Laza (Ourense) 👨‍🚒 👩‍🚒 🚒 @BrifLaza



👏 En representación de todos los hombres y mujeres que luchan contra el fuego, como profundo agradecimiento por luchar contra el fuego y protegernos de él. #LaRevuelta pic.twitter.com/jx6YY9Rjfu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 8, 2025

Unos héroes con muy malas condiciones laborales

Pero la elección, aunque no llenará tantos titulares, se llevó todos los aplausos de los espectadores. Sobre las tablas del Teatro Príncipe Gran Vía, el jienense daba reconocimiento a «las personas más importantes de España»: los bomberos, representados por la Brigada Forestal de Laza (Ourense). «Aquí se recibe a deportistas, artistas…, que hacen cosas muy grandes. Pero más ovaciones que a los bomberos forestales en España no se puede dar.

Con su relato, los invitados visibilizaron el papel esencial que han jugado este verano minimizando los daños en la salvaje ola de incendios que ha asolado diversas regiones del país. Como cuando salvaron de las garras del fuego un campamento entero de 150 niños y 30 monitores. «Estábamos disponibles y nos llamaron para ir a un incendio. Cuando llegamos a base nos dijeron que había una estación de niños que no se les podía sacar. Estamos viviendo incendios complicados porque hay mucho abandono, maleza y hay incendios virulentos».

Además, Broncano planteó la necesidad de cambiar el significado peyorativo de la expresión 'tener ideas de bomberos'. «Una buena 'idea de bombero' sería pagarles sueldos dignos y darles condiciones decentes. Son un grupo de élite y cobran 1.300 euros al mes». «Hemos negociado un convenio y hemos mejorado un poco. Nunca es suficiente, estamos satisfechos, hay compañeros que tienen condiciones… Como en Madrid y Castilla y León», apuntaron.

A propósito, los invitados de 'La Revuelta' advirtieron también «de que los incendios van a ir a peor porque lo rural se abandona, todo está más abandonado, los incendios van a ser más grandes y devastadores, hay que apostar que los bomberos forestales sea más grande. Hay que apostar con que sea un servicio público y con unas condiciones mínimas».

Tras la visita de los bomberos, una visita exprés de Álvaro Morte y Kiti Manver puso el broche de oro a la noche. Los actores promocionaron la miniserie que protagonizan en Netflix y que ya está entre lo más visto de la plataforma: 'Dos tumbas'.